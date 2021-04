Ce que vous devez savoir sur les nouvelles lignes de bus d'Edmonton

Le réseau des transports en commun d'Edmonton subit sa première révision en plus de 20 ans et les changements entrent en vigueur dimanche.

Les modifications à la circulation des autobus ont pour objectif d’offrir davantage de trajets directs, d’augmenter le service en soirée et durant la fin de semaine et de simplifier le réseau, selon la Ville.

Les lignes les moins utilisées sont supprimées, mais la fréquence des trajets les plus achalandés est augmentée.

Une carte interactive  (Nouvelle fenêtre) des itinéraires est disponible sur le site web de la Ville.

Les plus grands changements

L'un des changements majeurs est la mise en place du transport en commun sur demande dans 37 collectivités d'Edmonton. Ce projet pilote, d'une durée de deux ans, sera également lancé dimanche.

Les usagers peuvent commander une navette qui viendra les récupérer d'un arrêt de leur quartier pour les acheminer vers un centre de transports en commun régulier et vice versa. La navette est gratuite jusqu'au transfert.

La commande se fait via l'application Edmonton On Demand Transit, un site web ou au téléphone.

Le temps d'attente maximal avec le transport sur demande est de 30 minutes aux heures de pointe et 60 minutes aux heures creuses, selon Sarah Feldman, directrice de la planification et de la programmation des Services de transport d'Edmonton ( ETSETS ).

Les véhicules sur demande sont accessibles en fauteuil roulant. Ils ont également des sièges d'auto intégrés pour les enfants plus âgés, pas les nourrissons, mais les tout-petits et plus , ajoute-t-elle. Nous voulons vraiment rendre les services accessibles à tous autant que possible.

Tous les panneaux aux arrêts de bus changent également.

Mme Feldman précise que la Ville a voulu revoir le réseau sans augmenter le budget actuel.

La ville a créé un document qui passe en revue les changements majeurs. Il est possible de planifier un itinéraire avec Google Maps ou le planificateur de trajets en transports en commun de la Ville.

Avec les informations de Emily Pasiuk