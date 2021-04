Les défis d'immigrer et de s'intégrer en pleine pandémie

L’objectif était de socialiser et briser l’isolement. Sophie Durante et Numa Dézi ont participé à l’activité.

Le couple français a décidé, il y a un an et demi, de plier bagage et de découvrir le Canada.

Dans leur véhicule adapté, ils ont parcouru les plus beaux paysages du Québec. Mécanicien en aviation, Numa a rapidement trouvé du travail dans le secteur Lac-à-la-Tortue à Shawinigan.

Ici, on a trouvé un équilibre , estime M. Dézi.

Sophie Durante, elle, s'est mise à la confection de capteurs de rêves, en plus de suivre des formations en ligne pour devenir coach en développement personnel. C'est très valorisant et ça m’occupe , souligne-t-elle.

Arriver dans une nouvelle ville en pleine pandémie n'est pas chose simple, mais le couple participe à des activités en ligne pour rencontrer des gens de la région. Le Service d'accueil des nouveaux arrivants, le SANA, en organise plusieurs.

Il y a le SANA, les rencontres au SANA, après beaucoup les copains et les collègues du travail de Numa aussi et j'espère que la situation de la COVID va s'assouplir , conclut Mme Durante.

D’après un reportage de Marc-Antoine Bélanger