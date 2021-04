Le pire évité à Saint-Edmond-les-Plaines

La maison de l’un des 400 habitants du village, Réal Gagnon a aussi failli être la proie des flammes vendredi.

Le vent a apporté des tisons, explique-t-il. Un cèdre a brûlé et ça a monté vers ma maison. Une chance qu'il y avait du monde qui sont passés dans la rue et qui ont vu ça parce que moi j'étais pas ici, j'étais justement au feu. Ils m'ont appelé et on l'a éteint.

Selon la sergente de la Sûreté du Québec, Hélène Nepton, l'incendie était très violent et il a rapidement pris de l'expansion.

Le feu a endommagé deux autres bâtiments, on parle de deux garages avoisinants.

La Sûreté du Québec enquête d'ailleurs sur le feu qui a ravagé l'ancien presbytère, car le brasier est considéré comme suspect.

Perte d’un bâtiment au cœur du village

C'est avec tristesse que les habitants de Saint-Edmond-les-Plaines ont assisté à la destruction de leur ancien presbytère, vendredi après-midi. Le bâtiment patrimonial a été rasé par les flammes.

Le presbytère a été construit en 1924 à Val-Jalbert et a été déplacé vers Saint-Edmond-les-Plaines en 1938. Photo : courtoisie / Valérie Savard

Le bâtiment avait été transformé en auberge et en restaurant.

C'est le cœur du village, c'était notre fierté, affirme le maire de l’endroit, Rodrigue Cantin. Je me console en me disant qu'on a réussi à sauver notre église et le domaine des Beaux Jours [la résidence pour personnes âgées]. Ça aurait pu être pire que ça!

Selon des informations de Marie-Michèle Bourassa.