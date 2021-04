Une collecte de déchets impressionnante en Abitibi-Témiscamingue

Le mouvement a vraiment pris de l'ampleur cette année dans le cadre de la journée de la terre qui avait lieu jeudi dernier. Différents groupes écologistes et environnementaux avaient invité la population à amasser des déchets ce samedi et l'appel a été entendu.

Sophie Rocheleau, son conjoint et ses 3 enfants font partie de ces familles qui ont passé une partie de leur samedi à amasser des déchets. Une façon pour elle d'apprendre aux enfants l'impact de ces déchets laissés dans la nature. En à peine 1 heure, ils ont rempli près d'une dizaine de gros sacs-poubelles.

C'est décourageant. Je me sens bien parce que j'ai vraiment l'impression de faire une différence, mais je n’en reviens pas, on a trouvé des canettes donc pour moi ça veut dire que tu étais dans ton auto et tu l'as jeté par la fenêtre. Je pensais qu'avec la sensibilisation ça ne se ferait plus, mais chaque année il y en a encore autant à ramasser , explique Sophie Rocheleau.

Ses enfants Sébastien et Camille ont d'ailleurs déjà réalisé toute l'importance de leur geste.

Il peut y avoir des animaux qui meurent, ça pollue l'eau , affirme Sébastien Côté, 6 ans, qui est surpris de tout ce qu'il a trouvé.

Des petits et des grands ont pris part au nettoyage. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Les animaux ils peuvent mourir à cause des déchets, ça pollue la planète et un moment donné on en aura plus , ajoute sa sœur de 8 ans, Camille Côté. Celle-ci avait d'ailleurs un message pour les automobilistes.

Si vous avez une canette dans l'auto, je pense que vous êtes capable d'attendre de trouver une poubelle publique ou d'arriver à la maison à la place de le jeter par terre, ça va tuer les animaux , conseille Camille.

Son amie tenait aussi à participer à la collecte de déchets pour les mêmes raisons.

Je me dis qu'ils pourraient se forcer pour les jeter aux poubelles, je sais que certains l'ont jeté dans une poubelle et il est parti au vent, mais faut se forcer quand même. Je n’aime pas ça qu'on fasse du mal aux animaux , ajoute Camélia Rochon, 9 ans.

Des enfants participent à une campagne de nettoyage à Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Mélanie Caron-Croisetière de Ste-Germaine-Boulé connait bien cet impact sur les animaux, chaque année elle doit ramasser des canettes de bière qui ont été jetées dans des champs où vivent leurs 220 vaches.

Nous c'est un revenu, c'est pas comme une machine qui brise. Je ne pense pas qu'ils connaissent l'impact de lancer une canette, que ça peut tuer un animal je ne pense pas qu'ils sont assez sensibilisés là-dessus , dit Mélanie Caron-Croisetière, qui a d'été ailleurs surprise de trouver autant de canettes de bière considérant que c'est illégal d'en consommer en voiture.

Mélanie Caron Croisetière et ses enfants ont participé à cette journée de nettoyage. Photo : Gracieuseté, Mélanie Caron Croisetière

Sur les réseaux sociaux des centaines de personnes s'affichent fièrement avec leur récolte de déchets, de quoi réjouir l'un des administrateurs de la page Facebook Mouvement zéro déchet Abitibi-Témiscamingue, Francis Marquis. Son groupe est l'un des groupes ayant incité la population à sortir pour amasser des déchets.

Des écoles ont aussi participé, des CPE et des gens de tout âge.

On est surpris et surtout content de la réponse de la population. Une fois que tu as vu tous ces déchets, autant les tiens que ceux sur les photos des autres sur internet tu te dis ça pas de bon sens, il faut faire plus attention que ça alors je pense que ça va augmenter l'envie des gens de réduire leurs déchets , affirme Francis Marquis.

D'autres groupes avaient lancé la même invitation au cours des derniers jours. C'est le cas de la Ville de Rouyn-Noranda et du groupe Les Envertdeurs, au Témiscamingue.

L'opération s'est concentrée sur une partie de la route qui relie Ville-Marie à Saint-Bruno-de-Guigues sur 8 km.

Adèle Beauregard du groupe se réjouit de voir le nombre de participants augmenter du cette année et de l'implication de plusieurs enfants et se dit étonnée de la quantité de déchets amassés.

Beaucoup de contenants de prêts à manger, des contenants de sandwichs et des trucs du genre, des contenants de breuvages qu'on ramasse beaucoup, des articles de fumeurs, des enjoliveurs de roues, des bouts de pneus. Et un des participants a ramassé plusieurs sacs de litière à chats. Ça, c'est nouveau, je ne comprends pas pourquoi les gens jettent ça le long de la route , résume la bénévole.