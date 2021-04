Le Canada n’est pas à la traîne sur les GES, insiste le ministre de l’Environnement

Le Canada a passé énormément de temps à déterminer comment il allait pouvoir faire le maximum dans ce dossier , a expliqué le ministre de l’Environnement Jonathan Wilkinson à l’émission The House à CBC.

Nous pensons que le plan que nous avons présenté est aligné sur la science, mais il est ambitieux et réalisable. Je pense que c’est ce que veulent les Canadiens.

Le gouvernement fédéral a annoncé cette semaine, lors du sommet virtuel sur le climat organisé à l’initiative des États-Unis, qu’il comptait réduire de 40 à 45 % ses émissions de GES comparativement au niveau de 2005, et ce, d’ici 2030.

Le président Joe Biden, qui a fait de la lutte contre les changements climatiques la pierre angulaire des politiques proposées par son administration, a lui-même indiqué que les États-Unis prévoyaient de réduire de 50 % leurs émissions de GES comparé au niveau de 2005 d’ici 2030.

Le président américain a notamment déclaré qu’il s’agissait d’un impératif moral et économique en temps de grand péril . Ce ton grave, plusieurs des 40 dirigeants invités à l’événement n’ont pas hésité à l’employer eux aussi au moment de dévoiler leur propre cible de réduction.

Par exemple, le Royaume-Uni vise une réduction de 78 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici 2035 alors qu’il se prépare à présider la COP26 – le sommet de l’ONU sur les changements climatiques – en novembre prochain.

La cible du Canada semble faire pâle figure à côté de celle du gouvernement conservateur de Boris Johnson.

Or, selon le ministre Wilkinson, mesurer les engagements climatiques de chaque pays est plus complexe que de simplement comparer des pourcentages de réduction de GES.

Le Canada, a-t-il souligné, a fait bien plus que les États-Unis et de nombreux pays européens pour éliminer progressivement la production d’électricité au charbon. Les réductions d’émissions supplémentaires auxquelles nous devons parvenir ici vont devoir se concentrer sur les transports et l’énergie, des secteurs où il sera bien plus difficile d’arriver à nos objectifs , a déclaré le ministre.

C’est d’ailleurs ce qui explique pourquoi le plan environnemental du gouvernement de Justin Trudeau repose en aussi grande partie sur une tarification du carbone – qui devrait passer à 170 $ la tonne d’ici 2030 – et d’autres mesures comme de nouvelles normes pour les carburants propres, la réduction des émissions de méthane et de l’aide financière pour les rénovations écologiques, comme annoncé dans le dernier budget.

Évacuer la partisanerie

Selon le gouvernement fédéral lui-même, les mesures comprises dans le budget mettent le Canada sur la piste d’une réduction de 36 % d'ici 2030, c’est pourquoi Jonathan Wilkinson insiste pour affirmer que les efforts ne s’arrêteront pas là.

Nous avons neuf ans, a-t-il dit à CBC. Nous devons continuer de faire de la réduction des GES une priorité.

C’est une question qui nécessite des efforts ambitieux de manière continue, un travail continu, des investissements continus, estime le ministre de l’Environnement, peu importe les changements de gouvernement.

Une position que partage son collège au ministère du Patrimoine, et militant écologiste de longue date, Steven Guilbeault. En entrevue samedi à l’émission Les faits d’abord, il a souligné le fait que les pays où la classe politique cesse d'aborder les changements climatiques dans une perspective partisane arrivent à atteindre leur cible.

On a au Royaume-Uni un gouvernement de droite, le gouvernement de Monsieur Johnson, qui est très ambitieux en matière de lutte contre les changements climatiques et c’est le cas depuis plusieurs gouvernements de différentes couleurs politiques , a-t-il souligné.

Il semble qu’il y a juste au Canada ou aux États-Unis où la droite n’a pas compris que les changements climatiques, ce n’est pas un enjeu politique. Une citation de :Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine

Les pays européens, la plupart de ceux qui avaient des objectifs en vertu des accords de Kyoto les ont respectés. L’Union européenne a atteint ses objectifs , a rappelé M. Guilbeault.

Comme l'a dit mon collègue le ministre Wilkinson : 2019, c'est la dernière année où les émissions de gaz à effet de serre vont augmenter au Canada, à condition évidemment que nous continuions à mettre en oeuvre des mesures.

S'il arrive un nouveau gouvernement qui ne veut rien savoir et qui met tout ça à la poubelle, les émissions vont recommencer à augmenter , a-t-il averti.

L'opposition dénonce les belles paroles

Il faut être réaliste et responsable , a d'emblée lancé le leader de l'opposition officielle, Gérad Deltell, tandis qu'il était questionné par l'animateur Alain Gravel au sujet des ambitions libérales en matière de climat.

Selon le député conservateur, on peut mettre les chiffres qu’on veut, l’important c’est de mettre pas juste la volonté, mais les politiques qui vont atteindre ces objectifs-là .

Ça fait plus de six ans que ces gens-là sont au gouvernement, majoritaire la plupart du temps, ils auraient pu être beaucoup plus actifs , a-t-il dénoncé.

Concrètement, M. Deltell et le Parti conservateur estiment qu’un virage environnemental passe entre autres par la production de pétrole au Canada, selon les mesures parmi les plus sévères en matière d’environnement à travers le monde , afin d’approvisionner les provinces, mais aussi les États-Unis.

Du côté du Nouveau Parti démocratique, les critiques sont similaires. Au-delà des cibles, le plus important pour y parvenir, c’est le plan et les démarches. Les libéraux ont de bien beaux discours et de bien belles paroles, mais entre 2016 et 2019, les émissions ont augmenté de 27 mégatonnes au Canada , a dénoncé Alexandre Boulerice, toujours aux Faits d'abord.

Or, le député néodémocrate dénonce aussi le soutien au secteur pétrolier et gazier, contrairement aux conservateurs.

Dans le budget, on annonce 17 milliards d’investissements pour la lutte contre les changements climatiques sur six ans. Juste l’année dernière, le gouvernement a donné 18 milliards aux compagnies pétrolières et gazières. Une citation de :Alexandre Boulerice, député du Nouveau Parti démocratique

Au Bloc québécois, on se montre également critique devant le décalage entre le discours libéral et les réalisations des dernières années.

Depuis l’accord de Paris, on est le seul pays du G7 à avoir augmenté les gaz à effet de serre. C’est bien beau ces nouvelles cibles, ce sont de beaux slogans, c’est joli, c’était le Jour de la Terre (au moment de l'annonce), mais comment on va faire pour y arriver? demande la députée Kristina Michaud.