Ouverture d’une clinique de vaccination mobile à Saskatoon pour la Nation métisse

Selon la ministre de la Santé et du Bien-être de la Nation métisse de la Saskatchewan, Marg Friesen, la campagne met l’accent sur les lieux de vaccination accessibles et adaptés à la culture métisse, tout en s'efforçant de lutter contre la lassitude au sujet de la pandémie. Elle mise aussi à encourager la vaccination et à soutenir les ordonnances sanitaires.

Je pense que les gens commencent à être fatigués d’entendre parler de cette pandémie, a déclaré Mme Friesen. Cependant, nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous devons poursuivre le combat.

Nos collègues dans la région avaient une liste de personnes qui souhaitent être vaccinées. Nous avons commencé par les personnes âgées de 50 ans et plus, mais les rendez-vous se sont rapidement remplis en raison de la popularité [de la clinique] et de la volonté des gens de se faire vacciner , a dit Marg Friesen en entrevue à CBC vendredi.

Nous avons donc réduit l'âge [d'admissibilité] lorsque nous avons eu des rendez-vous disponibles dans notre clinique.

La clinique a vacciné 120 personnes vendredi. Les rendez-vous de samedi sont tous complets.

La population métisse est calmée

Verna McCallum, qui a reçu son vaccin vendredi, se dit être très soulagée .

Désormais, je me sens mieux lorsque je suis avec mon père parce qu'il s'est fait vacciner aussi , affirme Mme McCallum dans un communiqué.

Verna McCallum a reçu son vaccin vendredi à la clinique de vaccination mobile. Photo : Métis Nation-Saskatchewan

La réaction de la communauté a été tellement bonne, dit Marg Friesen. Les gens sont très responsables et veulent soutenir la clinique de vaccination adaptée à la culture métisse.

Les personnes vaccinées ont reçu un équipement de protection lors de leur visite, accompagné d’un macaron portant le nom de la campagne.

La Nation métisse s'est également associée à l'Autorité de la santé de la Saskatchewan afin que du personnel soit présent pour administrer le vaccin. Alors que la campagne se poursuit, la Nation métisse recherche d'autres possibilités de partenariat avec des organisations dans la province.

Bien sûr, nous voulons collaborer avec toutes les cliniques autochtones qui fournissent un soutien et des vaccins aux populations autochtones, y compris nos collègues, voisins et communautés des Premières Nations , a déclaré Mme Friesen.

Nous espérons offrir à l'avenir davantage de cliniques mobiles pour les Métis qui veulent se faire vacciner.

Avec les informations de Bryan Eneas