La pêche fait des heureux au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le loisir connaît un regain de popularité depuis le début de la pandémie, selon le gérant du magasin Chasse et pêche de Chicoutimi, Tommy Plante.

Il y a beaucoup d’engouement. La pandémie a amené beaucoup de nouveaux pêcheurs et les gens renouvellent leur stock aussi. Des fois, avec des nouveautés qui sortent pour la pêche. La pêche à la mouche est de plus en plus populaire , précise-t-il.

On a du stock! Pour la pêche, je pense que les conditions vont être là. Qui fasse beau temps, mauvais temps, je pense que les gens sont vraiment passionnés, que ça soit au soleil ou à la pluie, le monde va pêcher poursuit M. Plante.

L’équipe de Radio-Canada a rencontré quelques courageux samedi matin qui affrontaient la brise pour tenter d'avoir leur première prise de l'année.

Là c’est venteux aujourd’hui , ça donne pas de chance mais juste le son et le calme c’est le bonheur total , se réjouit une femme à proximité du lac Kénogami.

Des restrictions en ce début de saison

Il est permis de pêcher certains poissons, comme la truite grise, la ouananiche ou l’omble de fontaine.

Toutefois, les zones de pêche sont restreintes. Les pêcheurs sont uniquement autorisés à jeter leurs lignes dans les plans d’eau qui se trouvent en territoire non organisé, comme le lac Kénogami, le lac Ha! Ha!, le lac Vert ou le lac Otis.

La pêche à la truite est maintenant autorisée dans certains lacs de la région. Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

Aucun pêcheur n’est autorisé dans les Zecs, les réserves fauniques, les pourvoiries, les espaces de la Société des établissements de plein-air du Québec (SÉPAQ) et dans les zones fauniques communautaires comme le lac Saint-Jean.

Selon des informations de Philippe L'Heureux.