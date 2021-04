Vaccination des Premières Nations : un « message pour notre avenir »

Ce message, dans lequel s'expriment tour à tour plusieurs chefs de conseils de Premières Nations du Nord de l'Ontario, se veut un plaidoyer en faveur de la vaccination comme l'explique Audrey Gilbeau, organisatrice de l'initiative.

L'objectif de ce message vidéo est d'utiliser et de présenter les chefs de bande comme des modèles positifs afin de promouvoir la vaccination et les mesures de sécurité. Une citation de :Audrey Gilbeau, directrice générale, Conseil tribal Nokiiwin

Ian Bannon, président du Conseil tribal Nokiiwin, évoque pour sa part la sincérité du message des chefs de bande et l'attention qu'ils portent aux membres les plus vulnérables des communautés, les aînés et les jeunes .

Chacun des messages des chefs de bande était [centré sur] les caractéristiques uniques de sa communauté, mais leurs messages évoquaient tous l'importance des mesures de sécurité. Une citation de :Ian Bannon, président, Conseil tribal Nokiiwin

Le président du Conseil tribal Nokiiwin souligne aussi que ces messages ont mis en lumière l'importance d'avoir confiance .

Face à l'importante quantité d'informations disponibles sur les réseaux sociaux, M. Bannon explique que plusieurs membres des communautés se tournent vers leur chef de bande pour savoir quoi faire.

RoseAnne Archibald, chef de la région de l'Ontario, veut que les Premières Nations suivent l'exemple de leurs chefs et de leurs aînés qui ont accepté d'être vaccinés (archives). Photo : Radio-Canada

Pour sa part, RoseAnne Archibald, chef régionale de l'Ontario, appuie l'initiative du message pour notre avenir .

De voir les aînés et les chefs accepter de se faire vacciner a été très utile afin de générer de la confiance face au vaccin et au processus de vaccination. Une citation de :RoseAnne Archibald, chef régionale de l'Ontario

Les effets de la mésinformation

Audrey Gilbeau rappelle que, comme tous les Canadiens en ces temps de pandémie, les membres de Premières Nations tentent eux aussi de rester en contact avec le monde malgré les confinements.

Il y a beaucoup de mésinformation et les chefs sont clairs : n'écoutez pas ça! Écoutez la science [...] écoutez la santé publique. Ils ne tentent pas de vous diriger dans la mauvaise direction. C'est aussi ça le message. Une citation de :Audrey Gilbeau, directrice générale, Conseil tribal Nokiiwin

Elle espère que l'exemple donné par les chefs de bande inspirera l'ensemble des communautés.

RoseAnne Archibald, chef régionale de l'Ontario, estime que l'exemple donné par les aînées qui se font vacciner va aider à accroître la confiance envers le processus de vaccination. Photo : Radio-Canada / Facebook @Roseanne Archibald

Mme Gilbeau confirme d'ailleurs que tous les chefs de bande qui ont enregistré un message vidéo ont reçu au moins une première dose d'un vaccin contre la COVID-19.

Toutefois, RoseAnne Archibald souligne que la confiance envers la vaccination est à géométrie variable au sein des différentes Premières Nations.

Il y a une diversité en Ontario parmi les Premières Nations. Nous ne sommes pas un groupe uniforme et homogène qui adopte un même comportement. Nous sommes des nations individuelles et il y en a beaucoup en Ontario. Une citation de :RoseAnne Archibald, chef régionale de l'Ontario

Elle cite notamment en exemple l'opération Immunité dans les collectivités éloignées. Dans le cadre de celle-ci, certaines communautés ont, selon Mme Archibald, vu de 90 % à 95 % de la population admissible se faire vacciner.

Quelques semaines de retard

La chef régionale de l'Ontario a partagé avec Radio-Canada quelques données préliminaires qu'elle avait en sa possession concernant la vaccination des Premières Nations en Ontario.

Selon Mme Archibald, plus de 95 000 membres de Premières Nations de l'Ontario ont reçu le vaccin.

Toujours selon la chef Archibald, il y a eu des séances de vaccination jusqu'ici dans 112 des 133 communautés autochtones de l'Ontario.

Nous avons le même problème que tous les Canadiens : l'approvisionnement en vaccins. Les Premières Nations ne sont pas épargnées par cela. Une citation de :RoseAnne Archibald, chef régionale de l'Ontario

Alors que le gouvernement ontarien espérait avoir vacciné l'ensemble des Premières Nations pour la fin avril, RoseAnne Archibald reconnaît que quelques semaines supplémentaires seront nécessaires pour y arriver.

De plus, la chef régionale rappelle qu'ayant été vaccinés au début du processus, plusieurs membres des Premières Nations ont reçu une dose du vaccin Moderna.

Dès lors, elle s'inquiète particulièrement des problèmes d'approvisionnent de ce vaccin qui pourraient causer de sérieuses difficultés pour l'administration des secondes doses.

Plusieurs membres de Premières nations ont reçu une première dose du vaccin Moderna au début de la vaccination au Canada (archives). Photo : Radio-Canada / Cameron MacIntosh

651 communautés en cours de vaccination au Canada

Le gouvernement de l'Ontario s'est engagé à fournir les données complètes sur la vaccination des membres de Premières Nations dans la province, mais au moment d'écrire ces lignes, les données ne nous étaient toujours pas parvenues.

Voici les chiffres de vaccination des Premières Nations, selon Services aux Autochtones Canada :

On compte 651 communautés où la vaccination est en cours (soit pour les groupes prioritaires, soit pour tous les adultes) dans :

les communautés des Premières Nations et inuit des provinces

les communautés des territoires

En date du 23 avril, 346 108 doses ont été administrées, dont 93 367 sont des deuxièmes doses.