Un homme meurt dans un accident de la route en Montérégie

Un homme dans la trentaine est mort samedi dans un accident de la route après que son véhicule eut fait au moins un tonneau et fini sa course dans un champ, à Godmanchester, en Montérégie.

L'homme en question a été propulsé à l'extérieur de sa voiture, un véhicule utilitaire sport (VUS). Son décès a été constaté en centre hospitalier, a indiqué la sergente Catherine Bernard, de la Sûreté du Québec.

Une femme qui se trouvait aussi dans le véhicule s'en tire avec des blessures, mais on ne craint pas pour sa vie.

L'accident, qui est survenu sur la route 202, à la hauteur du chemin New Erin, a été signalé à la Sûreté du Québec vers 10 h 45.

Les causes demeurent pour l'heure inconnues. Les enquêteurs tentent d'élucider qui conduisait le véhicule, et comment celui-ci a pu se retrouver au beau milieu du champ alors que la chaussée à cette hauteur de la route est « sèche et droite ».

Plusieurs hypothèses sont donc à l'étude, a fait savoir l'agente Bernard.

Aucun autre véhicule n'est impliqué dans l'accident.

Afin de permettre aux enquêteurs d'analyser la scène, le chemin New Erin à Godmanchester a été fermé à la circulation. Il l'était toujours en début d'après-midi.