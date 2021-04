Des résidents de Whistler et Dawson Creek veulent décourager les visiteurs potentiels

Résidente de Whistler depuis 30 ans, la Dre Cathy Zeglinski se dit inquiète et frustrée en voyant la prévalence des variants augmenter chez les jeunes et les personnes en santé de sa région.

Elle a donc écrit une lettre ouverte qui a fait fureur dans les journaux locaux.

La plupart des gens de Whistler connaissent au moins une personne qui est actuellement hospitalisée , explique-t-elle. J’en connais plusieurs et c’est quelque chose qu’on n’avait jamais vu sur une période d’un an complet.

Elle se dit de plus en plus inquiète en voyant des touristes affluer même si la santé publique conseille fortement d’éviter tout voyage jugé non essentiel.

La demande d’être gentil et de rester à la maison ne marche plus. On a eu une avalanche de touristes comme on n’en avait jamais vu dans nos parcs l’été dernier… En ce moment, la dernière chose qu’on veut, c’est des touristes!

L’une des causes du problème, selon elle, est la valse de confinements et déconfinements des derniers mois.

Elle espère que l’ordre de ne pas quitter les trois grandes régions déterminées, sous peine d’amende, en vigueur depuis le 23 avril aura l’effet dissuasif escompté.

L’hôpital le plus près est un petit hôpital communautaire sans spécialiste [...] et comptant très peu de ventilateurs , explique-t-elle.

Pas de surprise à Dawson Creek

Le maire de Dawson Creek, Dale Bumstead, se dit également inquiet de la propagation du coronavirus dans sa municipalité du nord-est de la province.

Pas besoin de voir les chiffres pour constater que [le virus] a touché notre communauté comme jamais auparavant , soutient-il. C’est très inquiétant.

Il raconte qu’au cours des deux derniers mois, il a vu le virus s’attaquer à des agents de la Gendarmerie royale du Canada, à des pompiers et à des employés municipaux.

Quand ça touche la sécurité publique, on commence à s’inquiéter des effets que [le virus] peut avoir sur nos services.

La municipalité avait été épargnée par la première vague, mais a été heurtée de plein fouet depuis le déconfinement de l’été dernier.

Le maire Bumstead espère que la vaccination et les restrictions en vigueur limiteront la propagation du virus dans sa communauté.

Avec des informations de l’émission The Early Edition