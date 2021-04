Racisme systémique : le Nouveau-Brunswick à la recherche de son commissaire

La province est aussi à la recherche d’une personne ayant des compétences approfondies en la matière, y compris un vécu de racisme systémique .

Le gouvernement indique que, parmi les qualifications essentielles pour le poste, on demande aux candidats d’avoir une compréhension manifeste du contexte démographique, social, économique, culturel et linguistique du Nouveau-Brunswick et d’être familier avec les lois qui encadrent les droits de la personne.

La maîtrise des deux langues officielles constitue un atout , dit-on dans l’offre d’emploi  (Nouvelle fenêtre) du gouvernement provincial.

La personne choisie devra mobiliser les intervenants afin de mieux comprendre la nature et les répercussions du racisme systémique dans la province et rédiger un rapport final d'ici le 31 mars 2022.

Le Bureau du Conseil exécutif effectuera une présélection des personnes candidates et préparera une présentation au Cabinet pour la nomination du commissaire.