Kimberly Squirrel a été victime d'une surdose, selon les résultats de l'autopsie

Le corps de la jeune femme âgée de 34 ans et mère de six enfants a été retrouvé le 23 janvier 2021 dans le quartier Pleasant Hill de Saskatoon, trois jours après sa libération du Centre correctionnel de Pine Grove à Prince Albert.

Le ministère des Services correctionnels a communiqué jeudi soir à CBC les résultats de l'autopsie pratiquée par le Service des coroners de la Saskatchewan, en indiquant que la jeune femme est décédée à la suite d'une surdose.

Le communiqué indique que la cause du décès a été confirmée comme étant une toxicité mélangée de méthamphétamine, de fentanyl et d'acétyl fentanyl . La famille a été aussitôt informée des résultats.

La sœur cadette de la victime, Angela Squirrel, est choquée par la nouvelle et pense que si Kimberly avait eu accès à un centre de consommation supervisée, sa vie aurait pu être sauvée.

Angela Squirrel, la sœur cadette de Kimberly Squirrel, a affirmé vendredi que si sa sœur avait eu accès à un centre de consommation supervisée, elle serait peut-être encore là aujourd'hui. Photo : Radio-Canada / Chanss Lagaden

Les personnes devraient avoir cette option pour se sentir en sécurité. Avoir quelqu'un sur place et avoir de la naloxone à portée de main , mentionne-t-elle.

Le décès de Mme Squirrel a suscité la colère en Saskatchewan, car beaucoup estiment qu'il s'agit d'un problème plus vaste au sein du système correctionnel, en particulier à Pine Grove, le seul établissement correctionnel pour les femmes de la province, où, selon les critiques, ces dernières peuvent être coupées de leur famille et de leurs amis.

La famille de Kimberly Squirrel affirme qu'elle souffrait de problèmes de santé mentale et de toxicomanie, avec un trouble de stress post-traumatique et une dépression.

Une situation qui aurait pu être évitée

Des documents judiciaires montrent que Kimberly Squirrel avait été accusée en août 2020 d'avoir allumé un feu qui menaçait une propriété, et d'infractions liées aux armes en septembre. Sa détention provisoire jusqu'en janvier était pour avoir violé le couvre-feu et ne pas avoir respecté les ordonnances du tribunal.

Le ministère des Services correctionnels affirme qu'il existe des programmes pour aider les détenus à faire face à la toxicomanie, comme l'unité de traitement de la toxicomanie au Centre correctionnel de Pine Grove et au Centre correctionnel provincial de Regina.

Mais le directeur général de l’organisme Prairie Harm Reduction, Jason Mercredi, soutient que la mort de Mme Squirrel aurait pu être évitée, surtout lorsque son corps a été retrouvé à seulement 600 mètres du centre.

C'est une situation tout à fait évitable. Elle aurait dû avoir un endroit sûr où aller et elle n'y est pas allée , déclare-t-il, frustré de savoir que des personnes se trouvent proches de son centre et qu’il aurait pu les aider.

M. Mercredi ajoute que la famille de Mme Squirrel n'est pas la seule à vivre le deuil d'une personne décédée d'une surdose.

Bien que Prairie Harm Reduction s'est vu refuser le financement de son centre de consommation supervisée dans le récent budget provincial, l'organisme reçoit des fonds du ministère de la Santé et du ministère des Services sociaux pour un montant de plus de 900 000 $ pour les programmes de sensibilisation et les services de santé, selon le ministère de la Santé. À cela s'ajoutent des collectes de fonds et des dons d'entreprises locales.

Le ministère consacre également 458 millions de dollars aux services de toxicomanie et de santé mentale dans la province, dont 2,6 millions de dollars spécifiquement destinés à la réduction des méfaits.

Au début du mois, le ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Everett Hindley, a déclaré que si les centres de consommation supervisée sont un moyen de s'attaquer à la crise des surdoses, la province doit aussi trouver un moyen d'aider les collectivités de la Saskatchewan.

Nous cherchons des solutions à l'échelle de la province.

Une révision nécessaire

Après la mort de Kimberley Squirrel, la famille de Mme Squirrel a indiqué qu'elle n'avait pas été informée de sa libération.

Le ministère des Services correctionnels affirme qu'il n'a pas le droit d'informer qui que ce soit de la libération d'un détenu pour des raisons de confidentialité et de sécurité, et qu'il appartient au détenu de décider quels membres de sa famille il souhaite contacter.

Angela Squirrel est convaincue que les soutiens offerts aux détenus en difficulté, notamment les centres de consommation supervisée, doivent être pris en compte avant la libération et que ces centres devraient être ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et non pas avec des horaires limités , ajoute-t-elle.

Cela ferait une différence , dit-elle. Surtout la nuit. Il y a des gens qui n'ont pas de maison, qui vont d'un endroit à l'autre.

Entre 2019 et le 6 avril 2021, 575 décès accidentels dus aux surdoses ont été enregistrés, pour une moyenne de 191 sur trois ans, selon les données de la province.

Avec les informations de Morgan Modjeski