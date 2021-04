L'argent du fédéral pour créer plus de places en garderie au Québec

Le ministre québécois de la Famille, Mathieu Lacombe, veut que les six milliards de dollars du fédéral qui reviendront au Québec en lien avec l’annonce sur les garderies servent à créer plus de places dans la province.

C'est clair que ça prend des investissements en petite enfance. Le ministre des Finances et le premier ministre l'ont dit. C'est clair qu'on va se servir d'une partie de cet argent-là , a-t-il affirmé en entrevue aux Coulisses du pouvoir.

Le budget fédéral déposé cette semaine prévoit près de 30 milliards de dollars sur cinq ans pour la mise en place d’un système pancanadien de garderie.

Comme le Québec possède déjà son propre réseau public de garderies, il devrait normalement avoir droit à un retrait avec pleine compensation sans condition.

Questionné à ce sujet cette semaine, le premier ministre Justin Trudeau est resté vague.

Nous reconnaissons que, même avec tout le travail et les investissements que le Québec a faits dans les garderies, ils peuvent toujours utiliser plus de ressources pour aider les familles. Ils auront évidemment leur juste part du financement. Nous allons travailler avec le gouvernement du Québec pour confirmer les détails, mais le Québec aura sa juste part , a-t-il soutenu en conférence de presse.

Mathieu Lacombe, quant à lui, affirme qu’il n'acceptera aucune condition rattachée à l’obtention de ces sommes.

Je pense qu’on l’a dit, ce sera sans condition. [...] On a déjà cette expérience-là. Vous comprenez que ce serait un peu particulier que le gouvernement fédéral nous dise qu'il y aura des conditions et qu’il nous dise quoi faire alors que c'est nous qui le faisons depuis 25 ans , a-t-il dit.

L’important, c’est de régler le problème!

Il y a actuellement un manque criant de places en garderie au Québec. Près de 51 000 enfants sont sur la liste d’attente. Le ministre Lacombe ne compte pas attendre l’argent du fédéral pour s’attaquer à ce problème colossal.

Cette année, c’est entre 5000 et 7000 places qui devraient être mises sous permis. Ça va nous amener à 10 000 et on continue d'essayer d'améliorer ce chiffre-là , a-t-il expliqué.

Une annonce est d’ailleurs prévue le lundi 26 avril pour créer des incitatifs afin de former plus d’éducatrices en garderie.

Parce que si on veut ouvrir des places, ça nous prend des éducatrices et des éducateurs. Donc, on aura une annonce pour stimuler les inscriptions et stimuler la persévérance , a affirmé le ministre.

Mathieu Lacombe veut aussi offrir des incitatifs pour les éducatrices en milieu familial qui permettrait, selon lui, de créer rapidement jusqu’à 3000 places.

On n'a pas besoin de construire un CPE ou une garderie, car ce sont des gens qui accueillent des enfants à la maison. Si on en incite davantage à se lancer en affaires comme travailleuses autonomes [...] et qu’on incite celles qui sont déjà là à prendre plus d'enfants, on peut les créer rapidement, ces places-là.

Le dernier budget du Québec prévoyait près de 64 millions pour former rapidement plus d’éducatrices en garderie notamment grâce à des bourses de stages.

Du privé au public

Au Québec, il y a actuellement 70 000 places en garderie privée. Le ministre veut les convertir en places subventionnées.

Dans mon esprit de ministre de la Famille, il faut [...] tendre vers un réseau qui va être 100 % subventionné. C'est une évidence si on veut avoir un réseau solide , a-t-il soutenu.

Des consultations auront d’ailleurs lieu et un plan en la matière devrait être déposé cet automne.