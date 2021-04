Plus de 375 doses du vaccin de Pfizer disponibles samedi en Estrie

Plus 375 rendez-vous pour la vaccination sont disponibles samedi à Magog, Windsor et Coaticook.

Les citoyens faisant partie des groupes prioritaires peuvent réserver leur place sur le portail Clic Santé pour obtenir le vaccin de Pfizer.

La porte-parole du CIUSSS de l'Estrie-CHUS Marie-France Thibeault souligne que plusieurs raisons expliquent pourquoi ces doses sont rendues disponibles.

Est-ce que les gens avaient oublié d'annuler après avoir pris un rendez-vous avec AstraZeneca un peu plus rapidement, est-ce qu'il y a des personnes qui ne se sont pas présentées également ou qu'on avait dans nos frigos des doses supplémentaires parce que des rendez-vous n'avaient pas été pris, c'est toutes ces raisons-là qui expliquent qu'on est capable d'offrir ces doses, explique Marie-France Thibeault.

Les personnes de 60 ans et plus, les travailleurs de la santé en contact avec les usagers et les personnes de moins de 60 ans présentant une maladie chronique peuvent recevoir le vaccin.

Les enseignants, les pompiers, les policiers, le personnel des milieux de détention et le personnel des abattoirs sont admissibles. Une preuve d'emploi est exigée pour ces catégories.