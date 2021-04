L'Ontario recense 4094 nouveaux cas de COVID-19 et 24 décès de plus

L'Ontario enregistre 4094 nouvelles infections à la COVID-19 et 24 décès supplémentaires, alors que le nombre d'hospitalisations aux soins intensifs continue d'augmenter.

Santé publique Ontario confirme également 4332 nouvelles guérisons.

La moyenne de nouveaux cas par jour en Ontario au cours de la dernière semaine est de 4094. Le bilan quotidien était remonté au-dessus de la barre des 4500 la veille, pour la première fois en une semaine.

À l'échelle locale, Toronto compte 1191 nouveaux cas de la maladie, la région de Peel 1014 et celle de York 406.

D'ailleurs, la Ville de Toronto et la région Peel ont toutes deux diffusé des décrets qui ordonnent la fermeture pendant dix jours de toute entreprise ayant cinq employés infectés ou plus.

En 24 heures, 52 160 tests de dépistage ont été effectués, alors que les laboratoires affiliés à la province peuvent analyser 70 000 échantillons par jour.

Depuis le début de la campagne de vaccination, 4 527 368 doses du vaccin contre la COVID-19 ont été administrées dans la province. Toronto a passé le cap symbolique d'un million de doses, vendredi.

Le nombre de patients hospitalisés a légèrement baissé comparativement à la veille avec un total de 2277 (-10), mais le nombre de patients aux soins intensifs a augmenté avec 833 (+15).

Pendant ce temps, l'Ontario continue de transférer des dizaines de patients atteints de la COVID-19 vers d'autres hôpitaux pour tenter d'alléger la pression sur les unités de soins intensifs.

Nouvelles mesures d'urgence dans les hôpitaux

Devant la récente augmentation rapide des hospitalisations, l'Ontario met en place de nouvelles mesures d'urgence pour accroître la capacité dans ses hôpitaux.

La province encourage [désormais] les patients des hôpitaux qui attendent un placement dans un foyer de soins de longue durée à accepter un placement dans un foyer qui n'est peut-être pas leur choix préféré , peut-on lire dans un communiqué du gouvernement provincial envoyé samedi matin.

L'objectif est de créer plus d'espace en soins intensifs dans les hôpitaux. Le ministère des Soins de longue durée assure que les patients qui acceptent ces placements conserveront un statut prioritaire sur la liste d'attente pour le foyer de leur choix .

Variants préoccupants

Il y a plus de 3014 cas confirmés des variants supplémentaires, des mutations plus contagieuses et virulentes du coronavirus.

Nombre de cas confirmés du variant britannique : 49 860 (+2955)

Nombre de cas confirmés du variant sud-africain : 150 (+16)

Nombre de cas confirmés du variant brésilien : 267 (+43)

Santé publique Ontario a détecté 36 cas du variant indien au cours des derniers jours. Ces cas étaient tous liés à des voyages à l’étranger.

Doug Ford veut plus de mesures aux frontières

Dans une déclaration écrite, le premier ministre Doug Ford demande à Ottawa de suspendre immédiatement tout voyage non essentiel.

Ces nouveaux variants n'ont pas nagé jusqu'ici. Je demande au gouvernement fédéral d’arrêter tous les voyages non essentiels au Canada avant que de nouveaux variants ne submergent complètement nos unités de soins intensifs , lance-t-il.

Notre capacité en soins intensifs est poussée à ses limites par le variant britannique qui a franchi nos frontières à la fin de l'année dernière. Une citation de :Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

M. Ford ajoute qu'il demande des restrictions plus strictes aux frontières depuis des mois, pour justement éviter cette situation .

Selon lui, les nouvelles mesures frontalières annoncées à la fin de cette semaine sont arrivées bien trop tard et ne font pas assez pour protéger les Canadiens .