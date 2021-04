Chasse aux déchets en Abitibi-Témiscamingue

Les organisateurs qui demandent aussi les participants à apporter un deuxième sac pour séparer les matières recyclables pour leur donner une deuxième vie.

Les citoyens sont aussi invités à publier une photo sur la page Facebook ''Mouvement Zéro Déchet AT'' et pourront éventuellement gagner un chèque cadeau de 50 $ à utiliser dans un magasin de sport de la région.

Le membre du mouvement Francis Marquis croit que la corvée est un bon moyen de sensibilisation à la protection de l'environnement.

Lorsqu'on ramasse un déchet, c'est vraiment un bon geste de sensibilisation parce qu'on se rend compte que toutes les choses en plastique surtout, que l'on utilise tous les jours, se retrouvent dans la nature que ce soit par inadvertance ou des comportements inappropriés. Mais quand on le ramasse on se dit peut-être qu'on aurait pu l'éliminer à la source, ce qui nous pousse dans une voie de réduction des déchets , explique Francis Marquis.

Francis Marquis se réjouit de la réponse des citoyens notamment des écoliers ont déjà participé.

Le Club Cycliste Vélo Action de Rouyn-Noranda tient aussi une corvée de nettoyage des sentiers de vélo de montagne au Mont Powell cette fin de semaine.

Le président Philippe Gaudreault qui rappelle que les sentiers du Mont Powell sont aussi ouverts à d'autres utilisateurs.

Tous les gens qui fréquentent le Mont Powell d'une façon ou d'une autre sont invités à venir donner un coup de main , dit-il.

On fait attention à l'aspect sécurité, en étant en forêt la question du respect du deux mètres est assez facile à respecter. Mais on demande aux gens d'apporter des masques, des gants et des lunettes de protection. Je parlerais plus d'embellir notre forêt, nos sentiers, et je vois ça comme une partie intégrante de bénéficier des bienfaits de la forêt , ajoute Philippe Gaudreault.

Au Témiscamingue, le comité Les EnVERTdeurs qui travaille sur l'environnement organise une opération de nettoyage des fossés de la route 101 Nord.