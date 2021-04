COVID-19 : des dizaines de patients en soins intensifs transférés vers d'autres hôpitaux

La majorité des patients récemment transférés viennent de plusieurs hôpitaux de la région du Grand Toronto où la santé publique recense la majeure partie des nouveaux cas de COVID-19 dans la province.

Même si la moyenne hebdomadaire des nouvelles infections diminue depuis trois jours, le nombre de personnes hospitalisées en soins intensifs continue d'atteindre des sommets jamais vus au cours de la pandémie.

En date de vendredi, 2287 patients étaient hospitalisés dont 818 patients en soins intensifs. Parmi eux, 593 avaient besoin d'un ventilateur pour respirer.

Nombre de patients transférés 9 patients du réseau hospitalier Scarborough Health Network

8 patients du réseau de santé William Osler

4 patients de l'hôpital de Mississauga du réseau Trillium Health Partners

2 patients de l'hôpital général de Toronto

1 patient de l'hôpital Humber River

1 patient de l'hôpital Kingston Health Sciences Centre

1 patient du London Health Sciences

Les hôpitaux d'Ottawa, Hamilton, Kitchener, London, Windsor, Stratford, Owen Sound, Belleville, Brockville, St. Catharines et Oakville font partie de ceux qui ont accueilli de nouveaux patients vendredi.

Au cours des sept derniers jours, un porte-parole de William Osler affirme avoir transféré 37 patients atteints par la COVID-19 en soins intensifs vers d'autres hôpitaux. L'hôpital civique de Brampton et l'hôpital général d'Etobicoke comptent un total de 189 patients atteints de la COVID-19, dont 18 en soins intensifs.

Pour gérer la capacité des soins intensifs et nous assurer que nous ayons les ressources et l'espace nécessaires pour soigner les patients lorsqu'ils en ont le plus besoin, nous continuons de transférer des patients atteints de la COVID-19 en soins intensifs vers d'autres hôpitaux qui n'ont pas les mêmes défis , précise la directrice des relations publiques de William Osler, Emma Murphy.

Ornge, qui assure le transport aérien et terrestre des patients gravement malades, dit avoir effectué 80 transferts jeudi pour créer une capacité en soins intensifs supplémentaire dans la grande région de Toronto. Il s'agit de plus grand nombre de transferts à ce jour, selon le service d'ambulance.

Plus de 2000 patients ont été transférés depuis la mi-novembre, selon Santé Ontario.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a déclaré mardi que les transferts de patients maximisent l'utilisation du système hospitalier , en utilisant l'ensemble du système de soins de santé comme une seule ressource.

Avec les informations de CBC