Les travaux de construction d'une maison alternative débutent à Val-d’Or

Le projet de 33,6 millions $ offrira 48 places en chambre individuelle avec toilette et douche adaptées devraient être achevé à l'automne 2022.

Le projet sera constitué de quatre unités de vie de 12 places chacune, destinées aux adultes ayant des besoins spécifiques.

Un tel milieu de vie a été conçu pour rappeler davantage ce qu'est un domicile. Soulignons également l'aspect sécuritaire des lieux, entre autres sur le plan de l'application des mesures de prévention et de contrôle des infections en cas d'éclosion , souligne un communiqué du ministère responsable des Aînés et des Proches aidants.

Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue qui rappelle que des travaux de déboisement auront lieu pour les besoins du projet, ce qui pourrait générer du bruit.

Toutefois, le sentier menant vers la rue des Érables et le périmètre de la grotte, localisé sur le terrain, ne seront pas affectés par le projet de déboisement.

Une autre maison alternative verra également le jour à Rouyn-Noranda l'année prochaine.

Québec s'engage à construire plus de 3 468 places dans la province, en développement et en reconstruction en maisons des aînés et alternatives, grâce à des investissements de 2,4 milliards $.