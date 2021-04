Une édition virtuelle pour les Prix de la musique de la côte est 2021

Compte tenu des récentes annonces et de l’avis d’experts scientifiques et médicaux de notre région et d’ailleurs, il est préférable de tenir une édition du festival en ligne cette année , peut-on lire dans un communiqué de presse de l’organisme émis vendredi.

Le président du conseil d’administration des ECMA Prix de la musique de la côte est , Dean Stairs, indique que la sécurité du personnel, des artistes et du public est primordiale.

Nous ne prenons pas cette décision à la légère , a-t-il affirmé.

À la suite de cette annonce, la ministre des Communautés, de la Culture et du Patrimoine, Suzanne Lohnes-Croft, a remercié les organisateurs du festival pour leur flexibilité, leur travail acharné et leur créativité.

Toute personne ayant acheté des billets pour les événements en personne recevra un remboursement automatique sous peu.

Plus de détails sur les événements en ligne des ECMA Prix de la musique de la côte est seront disponibles dans les prochains jours.