L'Inde enregistre un nombre record de nouveaux cas de COVID-19

L'Inde est frappée par une deuxième vague de l'épidémie particulièrement forte qui fait un mort toutes les quatre minutes à Delhi, l'agglomération qui abrite la capitale où le système hospitalier sous-financé peine à répondre à la demande de soins.

Le gouvernement a déployé des avions militaires et des trains pour acheminer de l'oxygène des quatre coins du pays vers la capitale. Il était possible de voir sur des images télévisées un camion arriver à l'hôpital de Batra, à New Dehli.

L'établissement avait envoyé un message d'alerte indiquant qu'il ne lui restait que 90 minutes d'oxygène pour ses 260 patients.

S'il vous plaît, aidez-nous à nous procurer de l'oxygène. Il y aura une tragédie ici , a lancé le ministre en chef de Delhi Arvind Kejriwal au premier ministre Narendra Modi lors d'une conférence vendredi.

La crise se fait aussi sentir dans d'autres parties du pays, où plusieurs hôpitaux ont également annoncé manquer d'oxygène à usage médical. Selon les médias locaux, des personnes sont récemment décédées dans les villes de Jaipur et d'Amritsar en raison du manque de gaz.

L'Inde a dépassé mardi le record mondial d'infections quotidiennes, qui avait été enregistré aux États-Unis avec 297 430 cas détectés, devenant ainsi le nouvel épicentre de l'épidémie.

Le gouvernement indien avait pourtant estimé avoir vaincu le coronavirus en février lorsque le nombre d'infections était arrivé à un plancher.

Le nombre de décès quotidiens dus à la COVID-19 a également fait un bond avec 2624 décès supplémentaires, portant le bilan à 189 544. Des crématoriums de Dehli ont indiqué qu'ils étaient débordés et demandaient aux familles d'attendre.

Des experts en santé estiment que l'Inde a relâché ses efforts durant l'hiver lorsque le nombre de nouveaux cas détectés tournait autour de 10 000 par jour. Le pays avait levé ses restrictions et autorisé à nouveau les grands rassemblements.

D'autres pointent du doigt l'apparition d'un variant plus dangereux.

Même s'il y a eu un laisser-aller sur le port du masque ou sur les mesures de distanciation, il est possible que la seconde vague trouve son origine dans une nouvelle souche plus virulente , a écrit dans l'Indian Express Vikram Patel, professeur à la faculté de médecine de Harvard.

Le chef du programme d'intervention d'urgence de l'Organisation mondiale de la Santé, Mike Ryan, a fait savoir qu'il serait très difficile de baisser le taux de transmission du virus en Inde, mais que le gouvernement faisait tout pour éviter les brassages de populations, ce qui était, selon lui, essentiel.