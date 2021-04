Un demi-million pour aider les pourvoyeurs de chasse et de pêche au N.-B.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick investit 500 000 $ pour aider les pourvoyeurs de chasse et pêche qui ont souffert financièrement des restrictions liées au COVID-19 par le biais du programme Promo chasse et pêche NB.

Cette initiative permettra aux pourvoyeurs participants de recevoir un rabais de 20 % sur les excursions de chasse et de pêche vendues entre le 1er avril et le 15 juillet 2021, s’ils sont inscrits au programme.

Cette mesure fournira une aide indispensable aux pourvoiries et incitera plus de gens du Nouveau-Brunswick à profiter de notre province ce printemps et cet été , affirme la ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, Tammy Scott-Wallace.

Des temps difficiles pour les pourvoyeurs

Le président de l’Association des pourvoyeurs et des guides professionnels du Nouveau-Brunswick, Dale Clark, indique que depuis le début de la pandémie, son secteur a souffert énormément en raison des restrictions frontalières.

Les pourvoyeurs traversent l’une des périodes les plus difficiles de leur histoire. Une citation de :Mike Holland, ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie du Nouveau-Brunswick

Cela fait plus d’un an et demi que je n’ai plus de revenus et ma situation est la même que celle de probablement 90 % des pourvoyeurs de la province , déclare M. Clark, qui travaille également comme pourvoyeur près de Woodstock.

Il souhaite que les pourvoyeurs utilisent le rabais offert par Promo chasse et pêche NB pour établir de meilleurs tarifs pour les gens de la région, afin de les encourager à acheter des forfaits de pêche et de chasse.

Un ours noir mange des feuilles. Photo : David Wilder

M. Clark souligne toutefois avoir des doutes quant aux avantages du programme pour certains pourvoyeurs.

Par exemple, pour ceux qui, comme lui, offrent des excursions de chasse à l’ours, les affaires pourraient encore être lentes, puisqu’il n’y a pas nécessairement de marché existant de locaux qui se tournent vers les pourvoyeurs pour ce type de chasse.

Il ajoute qu’une partie de ses membres offrent des excursions guidées en canoë, mais que celles-ci ne sont pas remboursées par le programme.