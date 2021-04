Québec pourrait utiliser un vaccin différent pour la 2e dose dans certains cas

La combinaison des injections Moderna et Pfizer peut offrir une protection encore meilleure, selon le directeur de la santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda.

Selon lui, il existe des personnes développant une immunité encore plus forte contre le nouveau coronavirus lorsque les deux doses reçues ne sont pas les mêmes.

Je pense que si vous receviez celui de Pfizer, vous pourriez probablement recevoir celui de Moderna , a-t-il indiqué en conférence de presse vendredi.

Le protocole est d’offrir deux doses du même vaccin, mais s'il n'y a pas de Pfizer disponible et que vous avez Moderna, je pense que la recommandation sera que vous puissiez le prendre , a-t-il affirmé.

Des études doivent encore être menées lorsqu'il s'agit de mélanger AstraZeneca-Oxford, un vaccin à vecteur viral, avec un vaccin à ARN messager, comme ceux de Pfizer et Moderna, a indiqué le Dr Arruda. Même dans ce scénario, les gens développeraient une bonne immunité , estime-t-il.

Parmi ceux qui pourraient recevoir un deuxième vaccin qui diffère du premier, il y a les résidents des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , notamment dans l'ouest de Montréal.

Dès lundi, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal offrira aux résidents des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de son territoire le vaccin Pfizer, rapporte la Dre Sophie Zhang, qui supervise 15 de ces établissements.

Nous savons que les personnes plus âgées et plus malades ont tendance à avoir une réponse plus faible à la première dose. Compte tenu de cela, leur donner une dose de rappel serait la meilleure chose à faire le plus rapidement possible.

Une citation de :Dre Sophie Zhang