Lutte contre la violence conjugale : l’Estrie accueille bien l’investissement de Québec

De cet investissement, 92 millions de dollars seront consacrés aux maisons et centres d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale, a annoncé la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault.

Cet argent permettra de créer 163 nouvelles places dans ces établissements, et d’embaucher 313 employés à temps plein. Ces derniers pourront notamment offrir des services externes comme de l’aide téléphonique.

Cette aide sera très appréciée, selon de nombreuses coordonnatrices de centres d’aide de la région. Selon elles, le recrutement et la rétention de personnel représentent d'importants défis.

Vu que les salaires sont très bas, on ne garde pas forcément notre personnel, et de former notre personnel, ça prend un an pour former une intervenante. Si on est toujours en train d’engager, on n’est pas dans la communauté en train de faire notre travail , explique Cathie Sombret, coordonnatrice générale à Horizon pour elle, une maison d’hébergement située à Cowansville.

Ça va sûrement donner une possibilité qu’on soit peut-être un peu plus nombreuses pour répondre au plus de services possible, donc diminuer les listes d’attente. Une citation de :Sonia Evraire, intervenante à Horizon pour elle

Même son de cloche à la Méridienne, une maison d’hébergement à Weedon. C’est déjà une bonne initiative de pouvoir augmenter les places à court terme, c’est déjà quelque chose de très positif , croit Annie Pilon, sa directrice adjointe.

De son côté, Julie Poirier, coordonnatrice générale à La Bouée, attend que l’organisme touche aux fonds annoncés avant de se réjouir.

C’est bien d’avoir des annonces, mais tant que l’argent n’est pas dans nos coffres, c’est dur d’engager de nouveaux projets ou de vouloir élargir une équipe de travail.

Le reste des 222,9 millions de dollars sera consacré à de futures annonces. Il doit notamment aider à soutenir des organismes pour hommes violents, créer des cellules d'intervention intersectorielles et améliorer l’accompagnement des autochtones.

Des logements sociaux nécessaires, selon Christine Labrie

La députée solidaire de Sherbrooke, Christine Labrie. (archives) Photo : Radio-Canada

La députée de Sherbrooke Christine Labrie espère que l’argent annoncé par Québec sera rapidement débloqué. Selon elle, les sommes pour lutter contre la violence conjugale annoncées dans le passé avaient souvent pris des mois avant de se rendre dans les coffres des maisons d’hébergement régionales.

Elle souhaite aussi que des montants soient débloqués pour créer des logements sociaux pour les femmes qui quittent les centres d’hébergement.

Il y a des femmes qui restent en maison d’hébergement plus longtemps que nécessaire simplement parce qu’on ne réussit pas à les loger ailleurs à un montant qui est abordable pour elles. Je m’attends à des investissements aussi en logement social qui vont permettre de libérer des places pour qu’on puisse vraiment répondre à plus de gens.

Les centres d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale ont été extrêmement sollicités depuis le début de la pandémie. Au Québec, 10 femmes ont été victimes de féminicide au cours des derniers mois.

Avec les informations de Marion Bérubé