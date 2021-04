L’Île-du-Prince-Édouard durcit ses règles sur les déplacements en Atlantique.

L’entrée des résidents saisonniers qui sont dans une autre province de l’Atlantique et désirent entrer à l’Île-du-Prince-Édouard est également interdite jusqu’au 17 mai, au minimum.

Compte tenu de changements épidémiologiques et d’une pression infectieuse accrue au Canada atlantique ces derniers jours, il est nécessaire d’augmenter les restrictions et le dépistage chez les gens du Canada Atlantique qui entrent à l’Île-du-Prince-Édouard , a déclaré dans un communiqué la docteure Heather Morrison, médecin hygiéniste en chef de la province.

Il s’agit d’un moment critique et nous devons resserrer davantage nos frontières et limiter les entrées dans la province. Une citation de :Heather Morrison, médecin hygiéniste en chef

Les gens à qui l’on a accordé une permission spéciale pour sortir de l’Île-du-Prince-Édouard et y revenir le même jour, sans obligation de s’isoler pendant 14 jours, sont les plus concernés par ces mesures plus strictes.

Ces exemptions, disent les autorités médicales insulaires, ne seront désormais accordées que pour les personnes :

- qui se déplacent pour des soins médicaux;

- qui se déplacent pour leur travail, mais seulement s’ils ne sont en contact avec personne ou n’entrent dans aucun édifice;

- qui se déplacent pour régler une question de passeport.

Les gens qui se sont prévalus, depuis le 16 avril, d’une permission de sortir de l’Île-du-Prince-Édouard pour aller en Nouvelle-Écosse et revenir à l’Île-du-Prince-Édouard le même jour devront passer un test de dépistage de la COVID-19 au quatrième et au huitième jour après leur retour.

On informe les individus qui ont des accords sur la garde partagée d’enfants que ces derniers doivent obtenir un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19 avant de fréquenter toute école ou garderie à l’Île-du-Prince-Édouard.

Les gens qui vont chercher des voyageurs, incluant des étudiants, aux aéroports ou gares peuvent continuer de le faire tant qu’ils suivent les consignes liées à la permission spéciale qu’ils ont obtenue : c’est-à-dire qu’ils doivent s’isoler jusqu’à ce que leur passage soit déclaré négatif à la COVID-19 après un test, et passent eux-mêmes un test de dépistage 4 jours et 8 jours après le transport de ce passager.

Vendredi, les autorités médicales de l’Île-du-Prince-Édouard recensaient 12 cas actifs de COVID-19.

Le même jour, l’annonce de 44 nouveaux cas faisait passer à 150 le nombre de cas actifs connus des responsables de santé publique de la Nouvelle-Écosse, province partiellement confinée pour un mois.

Il y avait 148 cas actifs identifiés au Nouveau-Brunswick, qui annonçait vendredi de nouvelles règles de quarantaine destinées à limiter encore davantage les entrées dans la province maritime.