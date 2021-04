Suspension de la grève des 73 000 enseignants affiliés à la CSQ

Un important déblocage est survenu, vendredi soir, dans les négociations qui concernent 73 000 enseignants du primaire et du secondaire représentés par la CSQ.

En conséquence, la grève qui était prévue mardi est suspendue.

Après d'intenses négociations au cours des derniers jours, une proposition de règlement a été jugée suffisamment intéressante pour être soumise aux membres.

La Fédération des syndicats de l'enseignement, affiliée à la Centrale des syndicats du Québec, n'utilise pas le terme d'entente de principe pour décrire cette proposition de règlement , puisqu'elle ne répond pas à toutes ses demandes.

Toutefois, cette proposition de règlement a déjà été acceptée par une instance intermédiaire, le conseil fédéral, qui est formé d'une centaine de représentants de ses syndicats, et qui a jugé qu'il valait la peine de la soumettre aux membres.

En entrevue vendredi soir, la présidente de FSE, Josée Scalabrini, a expliqué que la proposition de règlement incluait de belles avancées , mais que, sous d'autres aspects, elle n'était pas à la hauteur .

Une entente de principe, ça voudrait dire que tout ce qu'on voulait atteindre a été atteint et l'on recommanderait à nos membres d'accepter ce qui est sur la table. Et ce ne sont pas les faits , a-t-elle insisté.

On a, selon nous, de grandes améliorations sur au moins trois points : l'entrée dans la profession, l'amélioration de l'autonomie professionnelle et la rémunération. Mais sur la tâche, on est loin d'avoir atteint l'ensemble des objectifs qu'on s'était donnés , admet la dirigeante syndicale.

La fédération ne fera pas de recommandation

Mais, au bout du compte, ce sont les enseignants qui décideront si cela leur sied.

Il faut faire confiance à l'intelligence des enseignants. On a une proposition du gouvernement. On va aller présenter la proposition du gouvernement, en expliquant comment on en est arrivé là , a ajouté Mme Scalabrini. La fédération ne leur fera pas de recommandation.

Fait à noter, il s'agit d'une proposition sectorielle seulement, donc qui concerne les conditions de travail des enseignants de la FSE. Mais elle inclut tout de même une majoration salariale , parce que les enseignants demandaient de se rapprocher de la moyenne canadienne , souligne Mme Scalabrini.

L'aspect intersectoriel, donc les salaires, le régime de retraite et les assurances, n'en fait pas partie, puisqu'il est négocié au niveau de la centrale syndicale, la CSQ.