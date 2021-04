La grève des enseignants du CSSRS prévue le 27 avril est suspendue

Des négociations réalisées cette semaine ont mené à une proposition de règlement que le Syndicat veut présenter à ses membres, indique le président du Syndicat de l'enseignement de l'Estrie.

On suspend l’application de la grève le temps de présenter l’offre patronale à nos membres. Une citation de :Richard Bergevin, président du Syndicat de l'enseignement de l'Estrie.

Il n’exclut cependant pas que la grève puisse être réinstaurée si les enseignants jugent la proposition du gouvernement insuffisante.

C’est dans les mains de nos membres. S’ils refusent la proposition, les moyens de pression pourraient être rétablis , souligne Richard Bergevin.

Pas à la hauteur sous certains aspects

La FSEFédération des syndicats de l’enseignement , affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), n'utilise pas le terme d' entente de principe pour décrire la proposition de règlement, puisqu'elle ne répond pas à toutes ses demandes.

En entrevue vendredi soir, la présidente de la FSE Fédération des syndicats de l’enseignement , Josée Scalabrini, a expliqué que la proposition de règlement incluait de belles avancées , mais que, sous d'autres aspects, elle n'était pas à la hauteur .

Une entente de principe, ça voudrait dire que tout ce qu'on voulait atteindre a été atteint et l'on recommanderait à nos membres d'accepter ce qui est sur la table. Et ce ne sont pas les faits , a-t-elle insisté.

On a selon nous de grandes améliorations sur au moins trois points : l'entrée dans la profession, l'amélioration de l'autonomie professionnelle et la rémunération. Mais sur la tâche, on est loin d'avoir atteint l'ensemble des objectifs qu'on s'était donnés , admet la dirigeante syndicale.

Les enseignants du Québec sont sans contrat de travail depuis plus d'un an.

La CSQCentrale des syndicats du Québec représente 73 000 enseignants du primaire et du secondaire dans la province. Ces derniers avaient déjà manifesté pendant quelques heures le 14 avril.

Grève des professionnels non enseignants

Vendredi, le CSSRSCentre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke a également annoncé que le syndicat représentant le personnel professionnel non enseignant sera en grève jusqu'à 11 h 59 le 29 avril.

Le Centre de services a cependant indiqué que malgré cet avis de grève, les activités pédagogiques auront lieu toute la journée du 29 avril, les services de garde seront ouverts et le transport scolaire sera fourni . Les manifestations n’auront donc aucun impact pour les écoles primaires et secondaires du CSSRSCentre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke .

Avec les informations de la Presse canadienne