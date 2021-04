C’est (déjà) un départ pour la saison de camping en Mauricie

Cette ouverture, un 23 avril, arrive deux semaines plus tôt qu’à l’habitude. Vendredi, les amateurs de roulottes étaient bien heureux que la saison commence plus tôt. D’autant plus que les snowbirds n’ont pas pu aller en Floride cette année.

Martin Picard est copropriétaire du camping et n’a jamais ouvert aussi tôt en 22 ans. Il y a deux choses, la température en premier lieu, oui c’est extraordinaire. On est deux, trois semaines d’avance. Également le fait que l’an dernier on a ouvert seulement le 6 de juin [en raison de la pandémie] , explique-t-il.

Mais qu’est-ce qu’on peut faire sur un terrain de camping au mois d’avril alors que la température est encore fraîche?

On est allé joué au golf ce matin, puis là cet après-midi, on vient faire un petit tour au camping , indique Paul. On a un beau lac en face, [...] un de beaux secteurs de la Mauricie , renchérit Clermont.

Les roulottes sont déjà bien installées, les chalets sont réservés pour la fin de semaine, mais les prêts-à-camper et les tentes ne seront disponibles qu'à partir de la première fin de semaine de mai.

On est déjà à 80 %, normalement à cette date-ci on va être à 45 %, 50 %. Donc oui, les gens doivent se prendre plus tôt, on le voit quand ils appellent souvent, il y a des dates qu’on n’a plus de place , poursuit le copropriétaire du Camping Rouillard.

Les fins de semaine de la Fête nationale, de la fête du Canada et de la fête du Travail sont presque complètes, tout comme les semaines des vacances de la construction. Même situation du côté du parc de la Mauricie et de la Réserve faunique Mastigouche.

Cependant, les campeurs pourront camper au parc de la Mauricie seulement à compter du 20 mai et à la Réserve faunique à compter du 21 mai et du 18 juin pour le prêt-à-camper.

D'après le reportage de Claudia Cantin