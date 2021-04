Les conséquences de la pandémie sur l’art contemporain

La dernière année a été révélatrice quant à la place de l’art dans nos vies. La survie de la culture passe par celle des artistes, des musées et des galeries. Les gens ont passé beaucoup de temps chez eux, ils ont peut-être repensé [la décoration] et l’importance qu’ils attribuent à l’art. Ultimement, on veut être bien chez soi tout en faisant une différence au-delà de son propre confort , explique-t-elle en entrevue avec la chroniqueuse culturelle du 15-18 Catherine Richer.

La pandémie et les artistes

Certaines artistes comme Muriel Jaouich ont aussi pu se créer une bulle artistique pour continuer à travailler sur leur art.

Je suis assez privilégiée, car je suis présentement à la maîtrise en peinture et dessin à Concordia, donc j’ai eu accès à un studio [à l’université]. On était quelques étudiants et on a pu créer une bulle. Pour moi, ça a été une expérience extraordinaire d’avoir ce refuge pour continuer mon exploration. Je peux dire que ça a été très positif , Muriel Jaouich.

Muriel Jaouich, « մանսուրա & սոֆի », 2019, huile sur toile Peinture. 30 x 40 po / 76 x 101,6 cm Photo : Avec la permission de l’artiste

Une autre des artistes dont une œuvre est vendue à l’encan s’est beaucoup questionnée.

C’est une période d’ajustement et une période de réflexion par rapport au processus artistique. On se demande comment continuer notre pratique à une époque chamboulée par la pandémie et beaucoup d'événements politiques et sociaux. L’art est un reflet de la société , pense Michelle Buies.

L’art sur Internet

Michelle Bui,« My Boy », 2018, impression pigment sur papier Photographie 57 x 38 po / 144,8 x 96,5 cm 2/3 Photo : Avec la permission de l’artiste

Par ailleurs, la population a peut-être choisi d’appuyer des artistes qui ont été frappés de plein fouet par la pandémie.

Durant la pandémie, le numérique a pris beaucoup de place. L’art contemporain n’y fait pas exception. Le marché des œuvres a proliféré sur Internet, ce qui a entraîné les personnes curieuses et non spécialistes à fureter pour découvrir diverses œuvres artistiques.

L’encan virtuel

Cet encan virtuel  (Nouvelle fenêtre) organisé par le Printemps du MAC se termine le 25 avril. Il vise à faire connaître la relève artistique. Le public peut faire l’acquisition d’une œuvre d’artistes du Canada afin de soutenir la Fondation du MAC.

Différents médiums sont utilisés parmi les lots offerts. On retrouve une sculpture, du verre soufflé, des œuvres textiles, des peintures, une installation en néon et même une séance de tatouage.