Roxane Dupuis quitte le CJP

Je surprends pas mal de monde avec cette nouvelle-là , lance-t-elle avec un rire.

Pour moi, le CJPConseil jeunesse provincial , c’est plus que les 18 ans à la direction, parce qu’avant ça j’ai occupé le poste d’agente de projet et avant ça, j’ai siégé au CA , ajoute Roxane Dupuis, en estimant qu’elle est associée à l’organisme depuis 25 ans.

À l’âge de 45 ans, elle a décidé qu’il était temps d’affronter de nouveaux défis, et de permettre à l’organisme d’affronter son deuxième demi-siècle avec un nouveau visage.

Je voyais le 50e anniversaire du CJPConseil jeunesse provincial venir doucement, en 2023-2024, je me posais sérieusement la question si j’étais la meilleure personne pour faire ce virage-là, pour changer cette page-là , poursuit Roxane Dupuis.

Elle dit qu’il était inspirant de travailler avec des jeunes pendant si longtemps. C’est un peu ça la beauté de travailler avec les jeunes, c’est qu’ils n’ont pas peur du changement.

Parmi les événements marquants qu’elle ait vécus aux rênes du CJPConseil jeunesse provincial , Mme Dupuis cite les Jeux de la Francophonie et le virage qu’a connu l’organisme quand il a ouvert ses portes aux jeunes en immersion française.

Elle reconnaît que ça n’a pas fait l’affaire de tout le monde . Cependant, Roxane Dupuis croit qu’il s’agit d’une prise de position qui a vraiment défini le CJP qu’on connaît en 2021 .

Plus que jamais c’est un organisme qui est inclusif , affirme Mme Dupuis, tant en matière de groupes francophones qu’en ce qui concerne la diversité de genre et sexuelle et l’ouverture aux nouveaux arrivants.

Selon elle, il s’agit non seulement de laisser de la place, mais [aussi] de célébrer [cette diversité] .

Maintenant, Mme Dupuis croit que le CJPConseil jeunesse provincial vit une nouvelle année charnière. Le virage numérique précipité par la pandémie de COVID-19 a permis à l’organisme de joindre des jeunes dans des contrées éloignées et rurales.

Selon Roxane Dupuis, le retour à la vie normale pour le CJPConseil jeunesse provincial pourrait être accompagné par une volonté d’interpeller les jeunes là où ils se trouvent, plutôt que de les convoquer dans la capitale de la province.

J’ose imaginer que ça va être une grande partie du prochain plan stratégique du CJPConseil jeunesse provincial .

Roxane Dupuis se joindra dans quelques semaines à la firme de planification stratégique O Stratégies, dont le siège social se trouve à Moncton. Elle restera cependant à Winnipeg.

