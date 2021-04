Une journée dans la peau d’enseignants à l’ère du virtuel

Depuis la pandémie, les enseignants doivent jouer selon de nouvelles règles, celles du virtuel. Radio-Canada s’est immiscée dans le quotidien de trois d’entre eux, en Outaouais et dans l’est ontarien, afin de comprendre leur nouvelle réalité et de voir comment ils se sont adaptés à l’école à distance.

Même s'ils se disent mieux préparés et outillés que lors des précédentes fermetures d’écoles, la classe en virtuel demeure un défi pour les enseignants.

Son matériel d’enseignement étalé sur la table à manger, Maryse Cloutier donne son cours depuis sa cuisine à ses élèves de 5e année.

Forte de son expérience lors des dernières fermetures de classes, Mme Cloutier a décidé, cette fois, de séparer sa classe en sous-groupe.

Maryse Cloutier, enseignante de 5e année à Gatineau Photo : Christian Milette

J’ai essayé d’enseigner à mes 23 élèves à la fois. Il y en a plusieurs que je ne vois pas. J’ai fait le choix de créer trois petits groupes justement pour pouvoir les questionner, les interroger personnellement, comme je fais en classe. Ça me permet aussi de garder leur attention , explique l'enseignante à l'école primaire de La Montée, à Gatineau.

Entre deux leçons, Mme Cloutier prend le temps de questionner l’un de ses élèves sur ses progrès en informatique, lui qui avait eu du mal à effectuer certaines manœuvres. La maîtrise des divers outils technologiques est devenue essentielle, constate l’enseignante.

Maryse Cloutier enseigne à ses élèves de 5e année de l'école primaire de La Montée, à Gatineau. Photo : Christian Milette

Je vois que dans la préparation de certains de mes élèves, il y a de petites lacunes. Si, je l’espère, on retourne à l’école, je vais, chaque semaine, aller au laboratoire informatique pour que mes élèves puissent télécharger un travail, travailler en ligne et ensuite, me le remettre , dit-elle.

Des matières moins faciles que d'autres à porter en virtuel

Certaines matières se transportent mieux que d'autres en virtuel. William Dumais, enseignant en éducation physique l’a vite réalisé et doit faire preuve de créativité pour motiver ses élèves.

William Dumais donne ses cours d'activité physique en virtuel. Photo : Radio-Canada

Musique entraînante en arrière-fond, il lance des mots d’encouragement à son groupe.

Allez ! up up up ! On ne lâche pas, gang! , scande-t-il à ses élèves depuis sa terrasse arrière.

L’enseignant en première année du secteur Aylmer, à Gatineau, a dû complètement revoir son fonctionnement, afin de faire bouger ses élèves.

William Dumais est enseignant en éducation physique. Photo : Christian Milette

La façon de les motiver, c’est de faire les entraînements moi-même , dit-il. Je me filme, je fais un montage vidéo. On dirait que, quand c’est moi qui suis là, ça les motive, parce qu'on est proches. Il y a des vidéos de Spiderman ou encore de super-héros qui font des entraînements, mais c’est moins personnel et ça vient moins les chercher , remarque M. Dumais.

Famille et enseignement, c'est du sport

Dans l’est ontarien, la réalité est la même.

Pour Catherine Villeneuve, les cours d’activité physique demandent de la créativité et de la souplesse, surtout quand l’enseignante est maman de trois enfants, dont une fille à la maternelle.

Catherine Villeneuve enseigne l'éducation physique à l’École secondaire Le Sommet, à Hawkesbury. Photo : Denis Babin

Ça, c’est le gros défi. [...] Ma fille est en maternelle, ça, c’est une autre paire de manches. Je dois toujours être assise à côté d'elle. Lorsqu’elle écoute, moi, j'essaie d’enseigner. Lorsqu’elle se lève, je dois aller la chercher , raconte Mme Villeneuve.

Si pour Mme Villeneuve, combiner l’enseignement à ses tâches familiales, c’est du sport, elle doit trouver le moyen d’inciter ses élèves à en faire aussi, et ce, à travers un écran.

On essaie de faire de l’entraînement, de faire un journal actif. On essaie beaucoup d’aller chercher des vidéos de choses qui expliquent davantage que de simplement faire de la lecture et avoir une discussion avec les élèves en ligne. C’est moins gagnant , dit l’enseignante en 7e et 8e à l’École secondaire Le Sommet, à Hawkesbury.

Si le contexte est différent pour ces trois enseignants, tous s'entendent sur une chose, rien ne remplace l'enseignement en présentiel.

L’environnement de l’école, le présentiel, quand on va y retourner, on va vraiment être contents. Mais présentement, c’est juste mieux que rien , se console William Dumais.

Avec les informations de Christian Milette et Denis Babin