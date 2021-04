25 % des travailleurs des centres de soins de longue durée ne sont pas vaccinés

Alors que la Saskatchewan assouplira les restrictions pour les visiteurs des centres de soins de longue durée la semaine prochaine, 25 % des travailleurs de ces centres ne sont toujours pas vaccinés, selon des données de la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan .

Lors d’un échange sur les réseaux sociaux, le Dr Wasko a critiqué la présidente du Syndicat international des employés de services de l’Ouest canadien (SEIU), Barbara Cape, qui s’oppose à l’assouplissement de ces mesures, et qui met en doute les chiffres avancés par le gouvernement.

Le médecin chargé de la santé rurale pour la SHA, le Dr Kevin Wasko, souhaite que la vaccination soit obligatoire pour les travailleurs des centres de soins de longue durée du SEIU. Photo : Association médicale de la Saskatchewan

Selon le médecin, la situation est claire : les membres du syndicat qui ont choisi de ne pas se faire vacciner sont le plus grand risque pour les résidents des centres de soins de longue durée .

Quand allez-vous rendre la vaccination obligatoire pour vos travailleurs afin d'assurer la santé et la sécurité des personnes dont ils s’occupent? Une citation de :Dr Kevin Wasko, médecin chargé de la santé rurale pour la SHA

La présidente du SEIUSyndicat international des employés de services de l’Ouest canadien , qui représente plus de 10 000 infirmières et infirmiers auxiliaires et d’autres travailleurs de la santé, s’oppose à la vaccination obligatoire, mais affirme faire tout son possible pour sensibiliser les travailleurs.

Je défends la vaccination auprès de tous les travailleurs du SEIU et encourage tout un chacun à se faire vacciner. Une citation de :Barbara Cape, présidente du SEIU

La vaccination n’est pas obligatoire, mais la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan la recommande fortement.

Le gouvernement indique que les médecins hygiénistes de la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan auront néanmoins le pouvoir d’ordonner à certains centres de ne pas assouplir leurs mesures et ce, même s’ils respectent le seuil de vaccination.

Avec les informations de Jason Warick