Témoignage d’un couple de Victoriaville mis à la porte d’un hôtel à cause d’un chien-guide

Je me sentais comme un citoyen de deuxième classe. Une citation de :Guy Huard

Guy Huard, qui vit avec un handicap visuel, et sa conjointe Françoise Champagne étaient loin de se douter qu’un séjour à Sherbrooke pour leur anniversaire de mariage tournerait au vinaigre.

Guy Huard s'est fait refuser l'entrée dans un hôtel de Sherbrooke en 2015 en raison de son chien-guide. Photo : Radio-Canada / Courtoisie

Le 15 août 2015, ils se rendent à l'hôtel Wellington afin d’y passer la nuit, en prévision d’un concert de leur fils au Festival des traditions du monde. À leur arrivée, le propriétaire refuse toutefois d’honorer leur réservation puisqu’ils sont accompagnés d’un chien-guide.

Dès que j’ai touché à la poignée de la porte, il a fermé la porte avec son pied et m’a dit de sortir, "pas de chien, pas de chien". J’ai pensé que peut-être qu’il n’avait pas vu que Guy avait le harnais après son chien, parce que c’était écrit "pas d’animaux de compagnie" , se rappelle Françoise Champagne.

La situation dégénère rapidement, et Guy Huard se retrouve seul en face de l’hôtel, dans un environnement inconnu, pendant que sa femme tente de faire valoir ses droits à l’intérieur de l’hôtel.

Trente degrés au soleil dans un endroit que je ne connaissais pas, [...] j’ai tenté de rentrer à nouveau, et il m’a encore mis dehors en criant après moi. C’est là que j’ai appelé la police , raconte-t-il.

Malgré l’intervention de policiers, le couple n’a pas pu entrer dans l’édifice, et a dû trouver un autre hôtel où passer la fin de semaine. Aujourd’hui encore, M. Huard et Mme Champagne indiquent vivre des appréhensions quand ils doivent se rendre dans un établissement hôtelier.

Le chien-guide de Guy Huard. Photo : Radio-Canada / Courtoisie

Ça arrive encore très régulièrement

Ça arrive encore très régulièrement , déplore Patrick Paulin, directeur général du Regroupement d'organismes de personnes handicapées du Centre-du-Québec.

Effectivement, il existe encore trop de cas au Québec de discrimination, très souvent, d’ailleurs, par le manque de savoir et de connaissances des gens. C’est pour ça que tous les organismes qui interviennent auprès des personnes handicapées se font une mission de faire de la sensibilisation , ajoute-t-il.

Guy Huard soutient qu’il est important que les citoyens qui s’estiment victimes de discrimination portent plainte.

Je pense que ça vaut le coût, parce que plus on va le faire, plus on va faire respecter nos droits, plus ça va être acquis à un moment donné dans notre société, on va vivre dans une société plus inclusive et égalitaire , soutient-il.

Radio-Canada n’a pas pu joindre l’ancien propriétaire de l’hôtel, qui est aujourd’hui démoli.

Avec les informations de Thomas Deshaies