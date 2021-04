L’aide contre la violence conjugale bien accueillie dans l’Est-du-Québec

Dans l'Est-du-Québec, les maisons d'aide et d'hébergement qui viennent en aide aux femmes victimes de violence conjugale et à leurs enfants se réjouissent des investissements annoncés par Québec. Toutefois, elles ne peuvent s'empêcher de remarquer que cette aide s'est longuement fait attendre.

Le gouvernement Legault a confirmé, en début d'après-midi de vendredi, la mise en place d'un programme de 222,9 millions $ sur cinq ans pour lutter contre la violence conjugale et les féminicides au Québec.

De ce montant, 92 millions de dollars sur 5 ans seront spécifiquement dédiés aux refuges.

Selon le gouvernement, ces sommes pourront être investies pour de nouvelles embauches afin de bonifier l'offre de services.

La déception avait été vive lors du dévoilement du budget 2021-2022 du provincial, le mois dernier. 4,5 millions de dollars devaient être répartis entre une centaine de maisons de première étape.

La directrice de la maison d'aide et d'hébergement l'Émergence de Maria, Nancy Gough, accueille l'annonce avec enthousiasme.

La gestionnaire estime percevoir une réelle volonté politique d'améliorer la situation actuelle.

Il n'est jamais trop tard pour mettre des mesures en place, selon moi. Malheureusement, il aura fallu 10 féminicides et plus d'une vingtaine d'orphelins avant qu'on ait la mise en œuvre de moyens rapides et concrets. Toutefois, il faut rappeler que cette lutte de sensibilisation, cette lutte politique pour en arriver à un financement afin de consolider l'ensemble des services en violence conjugale, c'est l'histoire de plus d'une décennie. On arrive aujourd'hui avec la mise en place de moyens davantage concrets et structurants , analyse Mme Gough.

Nancy Gough est directrice de la Maison d'aide et d'hébergement L'Émergence de Maria. Photo : Radio-Canada / Claude Côté

Elle rappelle que la pandémie a exacerbé les problèmes liés à la violence conjugale. Les demandes d'aide, à la hausse, sont aussi plus urgentes.

La directrice de l'Émergence espère maintenant que le financement sera rapidement distribué dans les différents organismes.

L’annonce est aussi bien reçue aux Îles-de-la-Madeleine. Linda Turbide, coordonnatrice de la maison d'aide et d'hébergement l'Accalmie, estime que les nouvelles sommes permettront d'améliorer les services externes dispensés sur l'archipel.

Mme Turbide aimerait aussi accentuer, grâce à l'aide financière consentie par Québec, la sensibilisation. Elle espère mieux outiller les Madelinots afin qu'ils soient davantage en mesure de déceler les différentes formes de violence conjugale, tout en aidant les les victimes.

L'annonce gouvernementale tombe à point, selon la coordonnatrice.

On a vraiment vu une augmentation des demandes d'aide depuis le début de l'année 2021. Beaucoup de demandes d'aides de services à l'externe, de nouvelles femmes qui ne sont jamais venues chercher des services ou rencontrer une intervenante à l'Accalmie, mais qui téléphonent pour avoir de l'aide. On a aussi eu de nouvelles demandes d'hébergement , explique Mme Turbide.

Intervenir sur un grand territoire

Constat similaire sur la Côte-Nord où la coordonnatrice de la maison d'aide aux femmes victimes de violence conjugale l'Amie d'elle, de Forestville, salue l'annonce de Québec.

Johanne Gagnon espère que les moyens financiers supplémentaires permettront à son organisme de mieux faire connaître ses services sur le grand territoire qu’il dessert.

Elle souhaite qu'une intervenante puisse être embauchée et qu'elle ait la mission de se déplacer sur le terrain pour rencontrer les femmes qui en ont besoin, partout en Haute-Côte-Nord.

J’aimerais créer un poste en Haute-Côte-Nord, justement pour ces personnes-là qui ne peuvent pas se déplacer. Ce n’est pas tout le monde qui a une voiture ou qui aime parler au téléphone. Rencontrer les personnes face à face, des fois, ça fait du bien , indique Mme Gagnon.

À Sept-Îles, la présidente du Conseil d’administration de la Maison des femmes, Geneviève Arsenault, souhaite utiliser les nouveaux fonds pour faire plus de prévention et de sensibilisation, notamment auprès des jeunes.

Selon elle, l’aide de Québec s’est fait attendre.

C’est sûr qu’on accueille ça avec une très grande joie. Ça fait très longtemps qu’on demande plus de financement et qu’on crie un peu partout que c’est une grosse problématique, que c’est une problématique cachée aussi, que les statistiques sont faussées parce qu' on n’en parle pas de la violence conjugale. On en parle de plus en plus. C’est sur qu’avec les dix féminicides dans les dernières semaines c’est sur que c’est sur toutes les lèvres , observe Mme Arsenault.

À Rimouski, la coordonnatrice et cogestionnaire de La Débrouille, une maison d’aide et d’hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale, affirme aussi être très heureuse de constater que le gouvernement se préoccupe de cet enjeu. Geneviève Lévesque observe que la rétention de travailleuse pour les maisons d’aide est un grand défi.

On a de la difficulté à garder nos intervenantes dans nos milieux, parce que les salaires des milieux communautaires sont moins élevés que dans le réseau. Donc ça va nous permettre de consolider notre équipe. Ça va nous permettre aussi de continuer à faire de la sensibilisation et d'offrir plus de répit aux mamans quand elles viennent en maison d'hébergement.

Geneviève Lévesque, coordonnatrice et cogestionnaire de La Débrouille. Photo : Radio-Canada

L’utilisation de 130 des 223 millions de dollars, débloqués aujourd’hui, sera précisée lors de futures annonces. Il est entre autres prévu d'améliorer les services qui viennent en aide aux hommes violents.

Avec les informations de Jennifer Boudreau, Marie Kirouac et Roxanne Langlois