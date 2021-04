Se réorienter quand on ne veut qu’être artiste

La pandémie a dévasté le secteur des arts poussant des artistes à vouloir se reconvertir. Plus complexe que le fait de prendre un emploi temporaire le temps que la crise de la COVID-19 passe, le véritable changement de carrière pour une personne artiste est un cheminement jalonné d’incertitudes, de deuils, d’ambivalences et de défis. Deux artistes se confient sur leur transition.

Quitter une profession artistique peut s’avérer déchirant tant être artiste représente souvent une vocation, une passion, et non le choix d’un métier parmi d’autres.

En 18 ans à la tête du Centre québécois de ressources et transition pour danseurs (CQRTD), Parise Mongrain, une ancienne danseuse contemporaine, a accompagné environ 300 artistes, du domaine de la danse, mais aussi des arts du cirque, de la musique ou encore de la comédie, dans leur réorientation.

En temps normal, c’est souvent la précarité, une blessure, un corps usé ou encore l’anxiété provoquée par l’incertitude inhérente au secteur culturel qui poussent les artistes à décider de gagner leur vie autrement.

Une réalité exacerbée par la pandémie

Pour nombre d’artistes, la crise de la COVID-19 a constitué la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. En décembre dernier, un sondage réalisé par le Regroupement québécois de la danse a montré que 52 % des artistes qui y ont répondu envisageaient une réorientation de carrière.

La pandémie a donc déclenché un flot d’appels au bureau de Parise Mongrain. Toutefois, elle pense que ces nombreuses demandes d’accès à ses services de réorientation ne représentent que la pointe de l’iceberg.

Mais je m’attends à ce que le fort des demandes soit plus l’an prochain , explique celle qui travaille présentement à accroître les ressources financières du CQRTD pour répondre à ces futurs besoins.

Pour le moment, le temps est suspendu pour beaucoup d’artistes, qui sont dans l’attente de la reprise des activités dans leur domaine.

Cependant, même une fois la pandémie maîtrisée grâce à la vaccination, la renaissance tant attendue par le milieu culturel pourrait tarder à se matérialiser tant les répercussions de la crise de la COVID-19 s’annoncent durables. Par exemple, les spectacles reportés devront d’abord être présentés avant que de nouvelles productions soient lancées et embauchent des artistes.

Il y a un désengagement qui se produit après un certain temps d’arrêt, explique Parise Mongrain. Des gens auront abdiqué. Il y en a qui ne savent probablement pas encore qu’ils ont déjà abdiqué.

Parise Mongrain, ancienne danseuse devenue directrice du CQRTD Photo : Jean-Francois Brière

La drogue de la scène

Dans les faits, une vraie transition de carrière peut prendre des années, le temps de mûrir sa décision et de trouver une nouvelle voie qui puisse être source d’épanouissement.

Ce cheminement est souvent ponctué de plusieurs allers-retours selon l’experte. C’est le cas de Catherine Archambault, une metteure en scène et chorégraphe de cirque, qui en est à sa quatrième tentative de quitter ce domaine.

La première fois, c’était dans les années 1990 lorsqu’elle s’est lancée dans des études en ostéopathie. Un jour, alors qu’elle s’apprêtait à passer un examen après un an de formation, son téléphone a sonné. Le Cirque du Soleil lui proposait alors de travailler sur l’un de ses spectacles.

J’ai dit que j’allais réfléchir, mais en raccrochant, j’avais déjà décidé de dire oui , raconte celle qui a donc laissé tomber son projet de devenir ostéopathe pour retrouver le cirque.

La création, c’est une drogue, ajoute-t-elle. Pendant mon année d’étude en ostéopathie, j’étais comme en peine d’amour de ne pas créer.

À l’approche de la soixantaine, Catherine Archambault est épuisée d’avoir à se battre pour trouver sa place dans le monde très masculin du cirque ainsi que de vivre dans l’anxiété et dans l’insécurité en attendant le prochain contrat. Elle aspire à une vie plus simple, plus paisible.

Elle attend de pouvoir enfin suivre une formation en communication non violente, reportée plusieurs fois à cause de la pandémie, afin de travailler dans le domaine de la médiation.

Toutefois, Catherine Archambault reste tiraillée entre cette réorientation et son besoin irrépressible de donner vie à des spectacles.

Quelque temps avant la pandémie, celle qui pratique aussi la danse a eu l’occasion de renouer avec l’exaltation de danser devant un public après plusieurs années à imaginer et à orchestrer des spectacles.

Quand je suis arrivée sur scène la première fois, je me suis dit : "il faut que je revienne à la scène". C’est un tel sentiment de plénitude. Tu te sens complète. Plus rien d’autre n’existe. Et tu veux le revivre absolument.

Si elle devait commencer sa formation en communication non violente pile en mars 2020, au début du confinement, c’est finalement l’art, et notamment l’écriture d’un nouveau spectacle de cirque, qui l’a aidée à tenir le coup ces derniers mois. La création m’a toujours sauvé la vie , confie-t-elle.

L'artiste Catherine Archambault en train de danser Photo : Catherine Archambault

Une décision difficile souvent repoussée

L'ambivalence est présente dans le parcours transitionnel de beaucoup d’artistes. Il y a des gens qui vont être paralysés pendant un certain temps et rester stagnants dans une non-prise de décision , précise Parise Mongrain.

Cette difficulté à franchir le pas s’explique notamment par la place particulière qu’occupe la pratique professionnelle de la musique, de la danse ou du théâtre pour un ou une artiste.

Pour beaucoup de gens, le travail, c’est le sens de leur vie et la concrétisation de leur identité, de leur soi profond , explique le psychologue Pierre Faubert, qui collabore avec le CQRTD. Selon lui, c’est encore plus le cas de ceux et celles qui exercent une profession artistique.

Une pandémie ne change pas ça , ajoute celui qui dit n’avoir jamais rencontré un artiste ayant choisi ce métier pour l’argent et avoir vu des artistes pleurer, ces derniers mois, en raison de leur incapacité à payer leur loyer.

À ce changement d’identité, s’ajoute le deuil que représente le fait de quitter la vie d’artiste pour une autre sphère professionnelle.

Un travail d’acceptation est donc nécessaire pour celles et ceux qui s’apprêtent à changer radicalement de voie afin de trouver l’épanouissement dans une autre carrière, sous peine de voir le souvenir de leur vie artistique passée empoisonner leur futur, selon le psychologue et Parise Mongrain.

Je recommande d’aller chercher une paix avant d’avancer plus loin , dit-elle.

Certaines personnes résolvent ce dilemme en développant une autre carrière sans complètement abandonner leur profession artistique. C’est le cas de Sophie*, qui s’est récemment lancée dans un projet entrepreneurial mêlant artisanat et horticulture.

La jeune femme a perdu 95 % de ses contrats artistiques en raison de la pandémie, mais elle aspire à poursuivre ses spectacles tout en sécurisant sa situation financière grâce à l’entrepreneuriat.

J’ai dû m’interroger sur le deuil de mes activités artistiques et j’ai réalisé que je n’étais pas prête à tourner la page , raconte celle qui compte sur la flexibilité qu’offre l’entrepreneuriat pour jongler entre la scène et les affaires.

Des préjugés de tous les côtés

Sophie a préféré témoigner anonymement, car malgré les aléas inhérents aux carrières artistiques, le sujet de la réorientation reste tabou dans le milieu culturel.

C’est paradoxal, car la majorité des artistes ont une autre job, souligne-t-elle. Si tu dis que tu te réorientes, tu n’es plus dans la game, tu as jeté l’éponge.

En plus du tabou, les artistes en processus de réorientation se heurtent également à des préjugés émanant du milieu du travail traditionnel. Souvent peu reconnu, le travail artistique tend à être perçu comme un passe-temps et non comme une véritable carrière.

Ce n’est pas tous les employeurs qui vont considérer le CV de quelqu’un qui a fait 15 ans de cirque par exemple , regrette Sophie, qui avoue qu’elle ne mettrait pas forcément son expérience artistique de l’avant si elle devait postuler sur un emploi.

Pourtant, les artistes ont beaucoup à offrir à une organisation non artistique : l’habitude de travailler en groupe, la persévérance, l’adaptabilité, la résilience et des qualités entrepreneuriales, car bon nombre d’artistes sont des personnes travailleuses autonomes.

J’ai dirigé plus de 2500 personnes, j’ai organisé des shows, j’ai réglé des conflits… Il y a beaucoup de compétences qui vont m’aider dans mon futur emploi , insiste Catherine Archambault, qui a pris confiance en son expertise grâce à l’accompagnement du CQRTD.

Pour s’inventer un nouvel avenir professionnel, les artistes doivent parfois aussi surmonter leurs propres préjugés.

Ils peuvent percevoir une bonne partie des métiers disponibles comme n’étant pas enlevants et ne permettant pas de s’élever alors qu’ils cherchent à s’élever grâce à l’art , explique Parise Mongrain, qui précise qu’une quête d’absolu et une grande soif de liberté animent bon nombre d’artistes.

Beaucoup d'artistes nous disent : "Je ne veux pas faire du 9 à 5, je ne veux pas rester devant un ordinateur toute la journée", comme si le travail de gestion était non créateur. Il faut déconstruire certaines perceptions.

Bonne nouvelle : malgré tous ces défis, l’issue de la majorité des reconversions dont a été témoin Paris Mongrain s’est révélée heureuse. Mais ce ne sont pas des étapes faciles à franchir alors il faut être encouragé!

Catherine Archambault confirme l’importance de l’accompagnement. Être entourée par le CQRTD a été essentiel.

* Le prénom a été modifié