Aujourd’hui les parents du petit Félix, les Winnipégois Paul et Julie Devigne, sont très reconnaissants envers le personnel de l'hôpital. Le pronostic à long terme est encourageant, et ils ont l’impression qu’on vient de donner à leur enfant une deuxième chance d’avoir une vie heureuse et bien remplie.

Félix, qui est né le 16 juillet 2020, était un bébé heureux qui grandissait normalement, jusqu’à ce qu'il ait environ quatre mois. Il est alors devenu grincheux, il dormait mal et refusait que ses parents le mettent au lit.

Sa mère l’a emmenée aux urgences du Centre des sciences de la santé où, après une série de tests, les médecins lui ont dit que Félix avait un rhabdomyosarcome, une tumeur cancéreuse logée dans les tissus mous de l’abdomen, qu’on trouve surtout chez les enfants.

Les traitements de chimiothérapie qui ont suivi n’ont pas empêché la tumeur de grossir jusqu’à ce qu’elle remplisse la cavité abdominale, déplaçant dangereusement les organes vitaux tels que les reins, le foie et les intestins. La pression de la masse affectait aussi les poumons du petit garçon.

On commençait à manquer d'options et d’espoir, raconte Denis Devigne. Ça a été la pire période de nos vies.

Les oncologistes de Félix se sont alors tournés vers d'autres établissements, à la recherche de l’expertise qui pourrait sauver la vie du bambin, en extrayant la tumeur de son abdomen.

Le dossier s’est retrouvé sur le bureau du Dr Blayne Amir Sayed à SickKids. Chirurgien en chef de l’établissement pour les transplantations de foie chez les enfants, le médecin a été étonné de voir une tumeur aussi imposante chez un si petit garçon.

Des tumeurs aussi énormes et qui grossissent aussi vite, on ne voit pas ça souvent chez des enfants de cet âge-là, dit-il. C’est le genre de chose qu’on lit dans la littérature médicale tous les 10 à 20 ans.

Le Dr Sayed dit avoir consulté des collègues de partout en Amérique du Nord. Certains lui ont dit qu’ils n’opéreraient pas un cas pareil. Mais avec ses collègues de SickKids, qui ont l’expérience de cas pédiatriques complexes, il a décidé de tenter le coup.

L’intervention allait être complexe : la tumeur avait entraîné la formation d’un réseau vasculaire et la moindre incision au mauvais endroit pouvait provoquer une hémorragie.

La tumeur obstruait la veine cave de Félix. Comme elle ne pouvait plus transporter le sang vers le cœur, un réseau de plus petits vaisseaux sanguins avait pris la relève, mais commençait lui aussi à être engorgé.

Et surtout, la tumeur avait parasité l’organisme : elle volait le sang des tissus voisins pour alimenter sa croissance.

L’intervention chirurgicale devait donc être méticuleuse , explique le Dr Sayed. Elle comprenait des risques sérieux, dont celui d’entraîner la mort du bébé.

Le 4 février, en envoyant son enfant de six mois dans le bloc opératoire, Paul Devigne tentait d'éviter de penser au pire.

Ça a été vraiment dur de lui dire au revoir, dit-il, parce qu’on ignorait totalement ce qui allait arriver.

Mais après des heures d’attente, quand une infirmière leur a dit que les médecins avaient réussi à retirer toute la tumeur, les parents ont versé des larmes de joie.

De retour à Winnipeg, Paul Devigne dit qu’il s’ajuste à un rythme de vie plus lent après avoir passé des mois en mode survie.

Julie Devigne ajoute que Félix doit rattraper un peu de retard dans son développement, mais qu’il fait des progrès tous les jours.

Cette semaine, Félix a roulé sur le ventre pour la première fois, et il ne peut plus s’arrêter.

