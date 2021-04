Iqaluit souligne le début du printemps sans son populaire festival Toonik Tyme

L’événement, organisé chaque année pour célébrer l’arrivée du printemps, devait battre son plein de jeudi à dimanche. La programmation incluait notamment des courses de motoneige, des jeux traditionnels inuit et des concours de toute sorte allant de la confection de vêtements à la construction d’igloos.

Toonik Tyme est vraiment un événement phare pour nous, à Iqaluit, mais aussi pour le reste de la région , affirme le maire de la ville, Kenny Bell. Des centaines de personnes viennent habituellement d’un peu partout pour assister au festival.

C’est vraiment l’occasion pour nous de passer du temps dehors. Les gens adorent le printemps. Une citation de :Kenny Bell, maire d’Iqaluit

Or, l’annonce d’un premier cas à Iqaluit, le 14 avril, a poussé les autorités sanitaires à serrer la vis, en interdisant tous les rassemblements extérieurs de plus de cinq personnes.

La course de chiens de traîneau Nunavut Quest, qui devait débuter le 26 avril, a elle aussi été annulée. La compétition annuelle devait avoir lieu sur les 500 km qui séparent Arctic Bay d’Igloolik.

Pitseolak Alainga, le président de 123Go!, l’organisme à but non lucratif qui présente le festival, raconte avoir été à la fois surpris et déçu d’apprendre la nouvelle, bien qu’il comprenne la situation.

C’est la deuxième fois que nous devons annuler [le festival] , raconte-t-il. En 2020, la pandémie avait contraint les responsables à annuler l’événement pour la toute première fois de son histoire.

Le festival Toonik Tyme a vu le jour à Iqaluit en 1965, à l’époque où la ville portait encore le nom de Frobisher Bay. Il est très important pour nous parce qu’il a lieu au printemps, la meilleure période pour se rassembler dehors et rencontrer de nouvelles personnes , décrit Pitseolak Alainga.

La course de motoneige vers la communauté de Kimmirut, à l'ouest d'Iqaluit, est l'un des événements les plus populaires du festival Toonik Tyme. Cette image montre la compétition organisée en 2017. Photo : CBC / Travis Burke

L’une des compétitions phares, dit-il, est la course de motoneige entre Iqaluit et Kimmirut, une communauté située à plus de 120 kilomètres à l’ouest de la capitale territoriale.