Vaccin d’AstraZeneca : l’Alberta n’abaissera pas l’âge minimum pour l’instant

Le CCNIComité consultatif national de l'immunisation a mis à jour ses recommandations sur l’utilisation des vaccins contre la COVID-19 vendredi, après que des cas rares, mais graves, de caillots sanguins aient été signalés après l'administration du vaccin d'AstraZeneca.

Il estime maintenant que le vaccin peut être offert aux Canadiens de 30 ans et plus qui ne présentent pas de contre-indications.

Sur Twitter, le ministre albertain de la Santé, Tyler Shandro, affirme qu’il s’agit d’une bonne nouvelle pour l’Alberta.

Il explique cependant que la province n’a pas assez de vaccins pour abaisser l’âge minimum à 30 ans pour le moment.

Avec environ 112 000 doses restantes dans les pharmacies et dans les centres de vaccination de Services de santé Alberta ( AHSServices de santé Alberta ), plus de 100 000 rendez-vous réservés dans les 14 prochains jours et aucune nouvelle livraison [de vaccins] confirmée, nous allons continuer à administrer les doses aux [ personnes de ] 40 ans et plus pour le moment , dit-il.

Malheureusement, notre capacité à élargir l'admissibilité aux Albertains plus jeunes dépend des doses que nous recevons du gouvernement fédéral , ajoute-t-il.

1690 nouveaux cas

Dans son bilan de vendredi, l’Alberta a annoncé 1690 nouvelles infections au coronavirus qui cause la COVID-19 et 5 décès supplémentaires.

La province compte maintenant 19 446 cas actifs.

Les autorités sanitaires provinciales ont également signalé 1184 infections liées à l'un ou l'autre des variants du coronavirus.

Les cas d’infections dus aux variants représentent maintenant 60,4 % du nombre total d’infections actives dans la province.

Actuellement, 549 personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19, dont 125 aux soins intensifs.

Jusqu’à maintenant, la province a administré 1 319 837 doses de vaccin.