Appel aux heures supplémentaires à l'Hôpital de Granby : le syndicat « étonné »

On a eu la nouvelle nous aussi hier soir [...] On est un petit peu étonné que cette demande survienne , souligne Sophie Thériault, vice-présidente aux communications et à la mobilisation du Syndicat.

On comprend qu’il y a des besoins, mais les gens sont déjà à bout de souffle, les gens font déjà beaucoup de temps supplémentaire, beaucoup de temps supplémentaire obligatoire. Une citation de :Sophie Thériault, vice-présidente aux communications et à la mobilisation du Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l'Est

Dans un communiqué envoyé jeudi, le CIUSSS de l’Estrie - CHUS indiquait que cette demande était nécessaire alors que les enjeux de main-d’œuvre à l’Hôpital de Granby rendent le maintien de l’offre de services à la population précaire et impactent les capacités des équipes en place .

Le CIUSSS indiquait vendredi, dans un courriel, que jusqu'à maintenant, une dizaine de personnes se sont portées volontaires pour effectuer des heures supplémentaire.

Des problèmes qui auraient pu être évités?

Sophie Thériault croit que ces problèmes de main-d’œuvre auraient pu être prévenus. Ce n’est pas la pandémie qui fait que tout ça arrive. [...] C’est quelque chose qui explose là, mais c’est quand même quelque chose que les professionnels vivent depuis des années.

Selon elle, le manque de personnel est notamment lié à l’exode des professionnels de la santé vers des cliniques privées pour obtenir de meilleures conditions de travail.

Les absences maladie sont aussi généralisées dans le réseau du CIUSSS, explique-t-elle.

De l’épuisement, il y en a dans tous les quarts de travail dans tous les centres d’activité dans toutes les installations, c’est répandu. Une citation de :Sophie Thériault, vice-présidente aux communications et à la mobilisation du Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l'Est