Les Albertains doivent rester chez eux, dit la Colombie-Britannique

La situation sanitaire ne s’améliore ni en Colombie-Britannique ni en Alberta. C’est pourquoi, en Colombie-Britannique, le gouvernement de John Horgan a décidé de restreindre les déplacements entre les régions, mais aussi de cibler les voyageurs albertains tentés par une escapade à l’ouest, en installant des panneaux dissuasifs à la frontière des deux provinces.

Cette mesure doit rester en place jusqu’au 25 mai.

Si les voyages continuent d’être fortement déconseillés entre les deux provinces, il est à noter que la frontière reste néanmoins ouverte, contrairement à ce qui se passe en Ontario, où le gouvernement Ford a fermé sa frontière avec le Manitoba et le Québec.

Le ministre de la Sécurité publique et Solliciteur général de la Colombie-Britannique, Mike Farnworth, ne compte pas s’arrêter à cette mesure.

Nous travaillons avec l'industrie du tourisme pour faire annuler les réservations qui viennent d’en dehors de la province , affirme-t-il, précisant que le secteur s'est montré très coopératif jusqu’à présent.

Dans la communauté frontalière albertaine de Castle Junction, située sur la route qui relie Banff à Lake Louise, l'annonce est un coup dur. Angie Provost, qui travaille pour le complexe Castle Mountain affirme qu’en temps normal, 50 % de sa clientèle vient de la Colombie-Britannique.

La moitié de la clientèle qui visite Castle Mountain arrive de la Colombie-Britannique, selon Angie Provost. Photo : Jocelyn Boissonneault

Cette décision va avoir un gros impact sur nous parce qu’on est juste à 15 minutes de la frontière , fait-elle remarquer.

Son collègue, Winter Fox, est d'accord. Surtout qu’en temps normal, à ce moment-ci de l’année, de nombreuses personnes se rendent dans la région pour faire de la randonnée ou observer la faune et la flore locales. Moi-même je traverse la frontière deux ou trois fois par semaine , admet-il.

La police réticente à procéder à des contrôles aléatoires

La professeure agrégée en droit de l’École de médecine Cumming de l’Université de Calgary Lorian Hardcastle, croit que les panneaux semblent être une mesure quelque peu symbolique devant l’ampleur de la crise sanitaire.

Je pense que l'effet des panneaux sera minime, car si vous avez déjà conduit jusqu'à la frontière, je ne pense pas que cela vous fera changer d'avis , croit-elle.

Lorian Hardcastle, professeure agrégée en droit à l'Université de Calgary, n'est pas étonnée de la nouvelle mesure plus restrictive pour les Albertains. Photo : Capture d'écran d'une entrevue

Pour la professeure, tout va dépendre de la rigueur avec laquelle la règle sera appliquée. Si elle est stricte, je pense qu'elle aura un effet sur les voyageurs et les personnes qui avaient prévu de partir en week-end, mais nous pouvons nous attendre à des exceptions , mentionne-t-elle.

Même si les détails quant à de possibles contrôles routiers aléatoires doivent être donnés la semaine prochaine par les autorités britanno-colombiennes, ceux responsables de faire appliquer les lois se montrent réticents.

Bon nombre de nos membres s'opposent à cette proposition, car elle les expose à des réactions négatives de la part du public, à une ambiguïté juridique et à un risque d'exposition et d'infection possible en raison de la lenteur persistante de la mise en œuvre de l'immunisation des policiers dans la province , peut-on lire dans un communiqué de la Fédération de la police nationale, le syndicat qui représente les membres de la Gendarmerie royale du Canada qui ont un rang inférieur à celui d'inspecteur.

Même si les contrôles routiers restent une possibilité, Mike Farnworth, précise que si un Albertain traverse la frontière et qu’il se rend par la suite dans une autre région sanitaire britanno-colombienne, il pourrait s’exposer à une amende de 575 $.

L’ordonnance contenant tous les détails des nouvelles règles, ainsi que les exceptions prévues, doit être publiée la semaine prochaine.

Avec des informations de Charlotte Dumoulin