Un homme condamné à 18 mois pour une attaque au pistolet à clous

Shawn Hynes, 45 ans, a été condamné vendredi matin par la cour provinciale de la Nouvelle-Écosse.

Utilisant une cloueuse pneumatique, le travailleur du chantier de P. Q Properties à Abercrombie, avait, le 19 septembre 2018, tiré un clou de charpente de trois pouces et demi sur un autre ouvrier.

Nhlanhla Dlamini, alors âgé de 21 ans et employé depuis peu à ce chantier, a souffert d’un affaissement du poumon droit et a été hospitalisé pendant quatre jours à l’hôpital, en plus d’un arrêt de travail d’un mois sans salaire.

Nhlanhla Dlamini a été agressé à la cloueuse sur un chantier. Photo : Radio-Canada / CBC/Steve Berry

Shawn Hynes a été reconnu coupable de négligence criminelle causant des lésions corporelles et d'agression avec une arme à l'issue d'un procès en septembre 2019.

M. Dlamini, qui avait témoigné à ce procès de trois jours à la cour provinciale de Pictou, soutenait que l’agression avait suivi une série de gestes de harcèlement et d'injures racistes sur son milieu de travail.

Une condamnation reportée à plusieurs reprises

La détermination de la peine a été retardée à plusieurs reprises. La première était pour permettre le dépôt des déclarations des victimes, la deuxième en raison de la pandémie, et la troisième pour des arguments constitutionnels avancés par les avocats pendant la prise de décision.

L'avocat de Hynes avait demandé une peine avec sursis et d'une période de probation. La Couronne demandait une peine d'emprisonnement de 12 à 18 mois.

Le juge Del Atwood a rejeté la proposition de la défense, affirmant qu'une peine qui privait l'accusé de liberté était nécessaire pour faire comprendre la gravité des actes posés.

Je trouve que l'emprisonnement est nécessaire dans ce cas , écrit le juge dans sa décision.

Nhlanhla Dlamini est Noir. L'histoire de la discrimination anti-Noirs en Nouvelle-Écosse est un fait historique, qui se poursuit. La discrimination et l'intimidation des personnes racisées et marginalisées se produisent dans de nombreux endroits, y compris sur les lieux de travail, et c'est ce qui est arrivé à Nhlanhla Dlamini.

Tout au long de la sentence, qui a duré près d'une heure, le juge Atwood a fait référence à M. Diamini par les initiales NH , disant que c'est ainsi que la victime a demandé qu'on s'adresse à elle pendant le procès.

Nhlanhla Dlamini. Photo : Radio-Canada / CBC/Steve Berry

En raison de l'intérêt du public pour cette affaire, la décision de M. Atwood a été diffusée en direct sur le site Web des tribunaux de la Nouvelle-Écosse.

Il a pris note de l'intérêt intense de la communauté, en particulier des Néo-Écossais d'origine africaine, pour cette affaire.

Il y a un fort besoin de dénoncer la violence au travail qui est motivée par des préjugés implicites. La violence de cette nature sur le lieu de travail perpétue les structures d'inégalité et d'accès à l'emploi pour les communautés qui ont connu des générations de discrimination formelle et informelle , indique le juge Atwood.

Elle peut conduire, et a conduit dans ce cas, à la perte de l'emploi. Ou, si ce n'est pas une perte totale, un sous-emploi.

Parce que M. Dlamini a été en arrêt de travail pendant un mois, le juge a ordonné à Shawn Hynes de verser à sa victime 2080 dollars, soit le montant des salaires perdus.