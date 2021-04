COVID-19 : 20 000 doses de vaccin supplémentaires en mai

Ces nouvelles plages horaires s’ajoutent aux 8 000 récemment annoncées, pour un total de 28 000. La population régionale est donc conviée à s'informer et à prendre rendez-vous.

Tous les détails sont disponibles sur le site Internet du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a de la place pour des rendez-vous. On invite les résidents de la région à aller réserver le plus vite possible pour qu'évidemment, on puisse poursuivre et même accélérer encore plus la cadence de vaccination dans la région , explique le conseiller aux relations médias du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de Bas-Saint-Laurent, Gilles Turmel.

Des personnes attendent au centre de vaccination contre la COVID-19 à Rimouski (archives). Photo : Radio-Canada / Denis Leduc

Ces vaccins seront notamment accessibles aux personnes âgées de 60 ans et plus ainsi qu'à certains groupes jugés prioritaires.

Parmi celles-ci, on compte les personnes souffrant de déficiences physiques ou intellectuelles, de maladies chroniques ou vivant avec un trouble du spectre de l'autisme. Les travailleurs de la santé sont également visés.

Une deuxième dose du vaccin contre la COVID-19 est par ailleurs administrée aux résidents et employés des CHSLD de la région depuis quelques jours. Cette portion de la campagne d'immunisation sera, selon le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , complétée au plus tard le 8 mai prochain. Le réseau régional de la santé rappelle que les doses du vaccin AstraZeneca qui étaient à sa disposition ont été entièrement écoulées cette semaine.

Jusqu’à présent, 66 744 premières doses ont été inoculées en région. La couverture régionale se chiffre actuellement à près de 33,9 %. La moyenne provinciale se situe quant à elle à 31,1 %.