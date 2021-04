La route 109 est fermée entre Amos et la communauté de Pikogan.

Une collision entre un poids lourd et un piéton est survenue vers 15 h 15.

La route est complètement fermée pour le moment.

Un détour est possible via le chemin Lemerise et la route 111.

On ignore l'état des blessures pour l'instant.

Plus d'informations suivront.