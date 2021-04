Que concluent les coroners des derniers accidents sur le boulevard Martel?

Des coroners ont analysé quatre autres accidents qui ont fait cinq morts en 2018 et 2019 sur le boulevard Martel, à Saint-Honoré. Radio-Canada a décortiqué leurs rapports. Ils n'ont formulé aucune recommandation au ministère des Transports touchant la configuration de la route.

La météo et les pneus d’un autre conducteur

Le 19 mai 2018 vers 22 h 15, la voiture d'une femme de 31 ans a été percutée par un véhicule qui circulait en sens inverse dans une pente descendante près de la rue Fabien sur le boulevard Martel, à Saint-Honoré. Une pluie abondante tombait au moment de l’accident et un léger brouillard a été constaté.

L’alcool et la vitesse ne sont pas en cause selon le coroner. Me Steeve Poisson note que les pneus arrière du véhicule qui a percuté la voiture de la dame décédée étaient complètement usés.

Aucun élément criminel n’a été retenu par le Service de police de Saguenay (SPS). La météo et l’état des pneus sont les deux causes retenues pour expliquer ce décès.

Distraite par son chien

Le 9 novembre 2018, une femme de 43 ans fait une sortie de route vers 9 h 15 et percute un poteau d’Hydro-Québec, toujours sur le boulevard Martel à Saint-Honoré. La dame meurt le 18 novembre à l’Hôpital de Chicoutimi.

Selon la coroner Monique Tremblay, la femme revenait de chez le vétérinaire où elle avait fait vacciner son nouveau chien. La voiture n’avait aucun bris mécanique, la météo était favorable et la coroner a écarté la distraction par le cellulaire de la dame.

La coroner soutient que la cause la plus plausible pour expliquer la déviation de la voiture est une distraction causée par l’animal.

Neige, poudrerie et un pneu trop usé

Un homme de 22 ans et une femme de 20 ans sont morts, le 30 mars 2019, sur le boulevard Martel, près du chemin des Ruisseaux. Leur voiture a dévié de sa trajectoire et a été percutée par un camion qui circulait en sens inverse. Une neige abondante était tombée dans la journée. Il faisait toutefois clair au moment de l’accident.

Le rapport de la coroner Nancy Bouchard précise que la chaussée avait été entretenue environ une heure avant le drame. L’inspection du véhicule a révélé que le pneu avant gauche devait être remplacé.

La coroner conclut que l’accident a été causé par les conditions climatiques et par l’usure des pneus.

Collision près de la carrière

Enfin, un violent accident est aussi survenu sur le boulevard Martel le 2 mai 2018 près de la carrière à Saint-Honoré. Le coroner Donald Nicole a conclu au suicide de l’homme de 55 ans.