Encore un triomphe pour Nomadland, à quelques jours des Oscars

Les Spirit Awards, attribués aux États-Unis à des films indépendants à petit budget, sont les derniers en date à récompenser ce film sur une communauté de personnes âgées américaines devenues nomades après avoir tout perdu lors de la crise financière mondiale. Depuis, sans-domicile fixe, elles sillonnent les États-Unis dans leurs camionnettes.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Sacré meilleur film, Nomadland a également remporté les prix de la meilleure réalisation, du meilleur montage et de la meilleure cinématographie. Ces récompenses s’ajoutent aux dizaines de prix que le film a accumulés au fil des derniers mois.

Les Spirit Awards sont l'avant-dernière étape du circuit se terminant par les Oscars, qui seront remis à Los Angeles dans trois jours au cours d'une cérémonie en personne, et non virtuelle.

Nous avons beaucoup de proches en nomination cette année, et nous sommes fébriles à l'idée de les voir. Et puis des personnes spéciales se joindront à nous en guide de surprise , a déclaré la réalisatrice Chloé Zhao à l'AFP, dans un entretien.

Est-ce que ces personnes pourraient être les nomades qui ont joué leur propre rôle dans le film? Elle a répondu : Je suis impatiente de les embrasser! J'ai besoin d'embrasser quelqu'un!

Si elle remportait la statuette du meilleur film, Zhao deviendrait la seconde réalisatrice de l’histoire des Oscars à obtenir cette récompense.

La réalisatrice Chloé Zhao le 5 septembre 2015 Photo : afp via getty images / CHARLY TRIBALLEAU

En recevant son Spirit Award, Chloé Zhao, qui s'est fait connaître avec des films indépendants, a remercié la communauté des films indépendants ». « Nous ne serions pas ici sans vous , a-t-elle ajouté.

Une communauté qu'elle quittera pour tourner son prochain film, Eternals, dans la série des films à succès et à gros budget consacrés aux superhéros et superhéroïnes de Marvel.

Retournera-t-elle ensuite au cinéma indépendant? Absolument! J'adorerais pouvoir faire les deux, si possible , a-t-elle répondu à la question de l'AFP.

Outre Nomadland, deux autres films ont été récompensés aux Spirit Awards. Le prix de la meilleure actrice est allé à Carey Mulligan dans Une jeune femme pleine de promesses (Promising Young Woman). Ce film policier qui a également remporté le meilleur scénario est aussi vu comme un candidat possible aux Oscars.

L'actrice Carey Mulligan incarne le rôle principal dans le film « Une jeune femme pleine de promesses », réalisé par Emerald Fennell. Photo : Focus Features

Sound of Metal, également en nomination aux Oscars, a remporté deux prix d'interprétation aux Spirit Awards et celui du meilleur premier film pour son réalisateur, Darius Marder. Riz Ahmed, qui joue un batteur de rock qui devient sourd, a gagné le prix du meilleur acteur, et Paul Raci, celui du meilleur second rôle.

L'actrice sud-coréenne Youn Yuh-jung a enregistré une nouvelle victoire pour son second rôle de grand-mère excentrique dans Minari, pour lequel elle est également nommée aux Oscars.