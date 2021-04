Télétravail : une occasion en or pour une compagnie de Québec

L'Emperor permet de travailler un peu plus incliné vers l'arrière, ce qui enlève un peu de pression sur la colonne vertébrale , explique Martin Carpentier, président de MWE Lab. Le nouvel appareil appelé l'ePOD, offre pour sa part une position zéro gravité où la personne est allongée le plus possible pour permettre une meilleure circulation sanguine et ainsi soulager ceux qui ont notamment des problèmes chroniques de dos.

Son créateur, Martin Carpentier, est un programmeur de formation. L'homme de 52 ans passait de longues heures à travailler devant les écrans. Il était à la recherche d'un environnement de travail informatique plus ergonomique et plus confortable. Ce père de famille de quatre enfants cherchait aussi à améliorer sa concentration lorsqu'il était en télétravail et ainsi augmenter sa productivité.

Quand on dit qu'"on est dans notre bulle", on reproduit ce phénomène-là. L'appareil forme une espèce de bulle : on a une arche sur le dessus, on a les écrans, ce qui fait qu'on élimine les distractions visuelles pour se concentrer sur ce qu'on à faire. De plus, on a un meilleur confort. Tout cela fait qu'on augmente la productivité , précise Martin Carpentier.

Différents modèles de postes de travail de la compagnie MWE Lab Photo : Radio-Canada / Éric Careau

Fondée en 2008, MWE Lab a développé jusqu'à présent trois modèles : l'Emperor XT, qui vise le marché des programmeurs ayant un bon revenu, ainsi que les entreprises dans les secteurs de la technologie, de l'ingénierie de la médecine et de la recherche. L'Emperor ROS en est la version industrielle. Et le dernier-né, l'ePOD, sera disponible d'ici quelques jours.

L'Emperor XT est un modèle quand même assez dispendieux. Il est fait presque sur mesure et sur commande. Tandis que l'ePOD, plus petit et moins cher, offre les mêmes fonctionnalités d'ajustement et il est accessible pour les personnes à mobilité réduite , ajoute Martin Carpentier.

La compagnie souhaite vendre l'ePOD à une valeur inférieure à 4000 $ alors que son grand frère, l'Empereur XT coûte environ 6 000$ et la version industrielle, l'Emperor ROS, se monte à 14 000 $.

L'Emperor ROS est un dérivé industriel de l'Emperor XT. Il se spécialise dans le contrôle à distance de plusieurs équipements. Nous avons par exemple le projet d'un centre des opérations avec un client de la Floride, qui contrôle à distance des moissonneuses-batteuses, ou encore celui des grues au port de Khalifa à Abou Dabi, la capitale des Émirats arabes unis.

Martin Carpentier, président de MWE Lab Photo : Radio-Canada / Éric Careau

Un nouvel élan avec le télétravail

Bien avant la pandémie, l'entreprise de Québec avait noté chez sa clientèle un besoin grandissant d'adopter le télétravail.

Depuis 2018, on a senti comme un engouement chez les programmeurs pour le télétravail. Puis la pandémie a comme forcé le télétravail. Et on pense que notre ePOD va trouver sa niche dans ce marché-là prévoit le président de MWE Lab.

Depuis la COVID, les ventes de la compagnie technologique située sur le boulevard Hamel à Québec ont grimpé de 40 %.

Le télétravail va rester après la pandémie, c'est évident. Les gens s'y habituent. Une citation de :Martin Carpentier, président de MWE Lab

Plus de 70 % des matériaux qui composent l'appareil viennent du Québec, les autres d'Asie. L'appareil est entièrement fabriqué et assemblé dans l'usine de Québec.

Pour les deux appareils de marque Emperor, plus d'un millier d'unités ont été vendues jusqu'à présent, soit entre 5 et 10 unités par mois. Mais grâce au dernier modèle moins dispendieux, l'ePOD, la compagnie lance à compter de maintenant la production de masse qui permettra de quadrupler ses ventes.