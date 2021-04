Troisième vague : des commerçants de Montmagny appellent à l'aide

La situation est à ce point préoccupante que la Société de développement économique (SDÉ) de Montmagny lance un appel à l'achat local après une rencontre avec ses commerçants, mardi.

Je n'ai jamais senti autant qu'ils baissaient les bras et qu'ils avaient envie d'abandonner , témoigne Isabelle Normand, directrice générale de la SDÉSociété de développement économique de Montmagny.

La première et deuxième vague, je sentais qu'ils disaient que c'était dur, mais ils voulaient s'en sortir. La troisième vague, ils l'ont de travers dans la gorge. Une citation de :Isabelle Normand, directrice générale de la SDÉ de Montmagny

Bon nombre sont en difficultés financières et craignent de ne pas être en mesure de rembourser leur inventaire d'été auprès des fournisseurs.

Isabelle Normand est la directrice générale de la SDÉ de Montmagny. Photo : Radio-Canada

J'ai de jeunes commerçants qui m'ont dit qu'ils n’allaient jamais demander à leur enfant de prendre la relève de leur commerce. On sentait beaucoup de frustration , illustre Mme Normand.

La plupart, depuis un an, ne se prennent même pas de salaire , ajoute Isabelle Normand.

Inventaires

En raison de leur fermeture, les commerçants vivent le stress de devoir payer leur fournisseur malgré une baisse importante des revenus, explique Jean-Guy Boulet, président de la chambre de commerce de la MRCMunicipalité régionale de comté de Montmagny.

Pour passer au travers, les commerces ont besoin d'une aide directe adaptée à leur réalité, et non de prêts, selon le président.

Le gouvernement offre des subventions remboursables à certains commerces, dont le remboursement est lié aux ventes. Dans certains cas, il y a un niveau d'allègement [un pardon], qui est possible. Ce n'est pas clair au niveau des commerçants, c'est comme si on n’avait pas ce niveau de souplesse là. C'est de l'inquiétude pour les commerçants .

Jean-Guy Boulet, président de la chambre de commerce de la MRC de Montmagny. Photo : Radio-Canada

Solidarité

La SDÉSociété de développement économique de Montmagny lance également un appel à l'achat local pour permettre aux commerçants de passer au travers.

L'achat en ligne auprès des géants du web fait peur aux commerces locaux.

L'objectif, c'est de dire qu'on est là, qu'on peut acheter en ligne, à la porte et qu'on a besoin de vous autres , lance Annie Gagnon, propriétaire de la boutique de chaussures Double Pas, à Montmagny.

Annie Gagnon est la propriétaire de la boutique Double Pas. Photo : Radio-Canada

Elle demande rapidement aux gouvernements de l'aide directe, plutôt que des prêts, qui ne lui permettront pas de pallier les pertes. On en peut plus des prêts. Là, il faut nous aider. Qu'on soit coiffeuse, esthéticienne, restaurateurs ou dans le commerce de détail, on est tous dans le même bateau. On ne peut pas s'endetter pour toujours.

Valérie Lebel, copropriétaire de deux boutiques de vêtements et un magasin d'article de cuisine, est du même avis. Elle estime une baisse d'au moins 20 % de ses ventes depuis le début de la pandémie.

Dans le vêtement, toutes mes commandes sont faites un an d'avance. Ce n’est pas : je suis ouvert, j'ai vais recevoir mon stock. Il faut que je fasse toutes mes commandes pour l'année prochaine, mais on ne sait pas ce qui va arriver.

Le gouvernement du Québec doit faire une mise à jour au sujet des mesures sanitaires mardi.

Avec les informations de Guylaine Bussière