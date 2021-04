Pas question pour Gatineau de se substituer au gouvernement du Québec dans le dossier des « rénovictions ». Le maire, Maxime Pedneaud-Jobin, refuse la responsabilité de faire respecter la loi provinciale, en plaidant que la province possède les outils et la juridiction pour le faire.

C’est un dédoublement complètement qu’on demande , a-t-il lancé, en référence à l’invitation de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, à resserrer les conditions menant à l’émission de permis de rénovation, lorsque les municipalités croient que les projets proposés pourraient mener à l’éviction des locataires.

Si la Ville de Gatineau souhaite limiter la délivrance de tels permis [pour changement d’affectation, de subdivision ou d’agrandissement de logements], il lui est possible de le faire en réglementant en vertu de ses pouvoirs. Certains endroits le font déjà au Québec , a indiqué le bureau de la ministre, par courriel.

Au lieu de tout remettre sur les épaules de la Ville, est-ce qu’on peut, s'il vous plaît, demander au gouvernement du Québec de faire son travail et de changer la loi pour enlever le fardeau des épaules des locataires , a poursuivi M. Pedneaud-Jobin, en point de presse virtuelle, vendredi.

Il presse Québec de faire un changement législatif afin de forcer les propriétaires à prouver au Tribunal administratif du logement que les évictions pour rénovation sont nécessaires et justifiées.

C’est la solution la plus simple et la moins coûteuse pour tout le monde. Une citation de :Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

Le bureau de la ministre Laforest a confirmé, par écrit, qu’une table de consultation a été mise en place pour étudier cette question et qu’une première rencontre aura lieu la semaine prochaine.

Le maire ne croit pas que l’avis de résolution que compte déposer la conseillère Louise Boudrias au prochain conseil municipal, afin de donner plus de pouvoir à la Ville de Gatineau, soit une solution viable.

Ce que Mme Boudrias propose, c’est assez flou, puis il faudrait voir quel problème ça règle. On ne peut intégrer dans nos règlements des critères que la Loi ne nous permet pas d’intégrer et on ne peut pas sanctionner un propriétaire qui n’aurait pas respecté ses obligations parce que ça, c’est le Tribunal administratif du logement qui doit faire ça , a-t-il ajouté.

Logemen’occupe croit toutefois que les municipalités ont un rôle à jouer dans le dossier et est en faveur de ce que propose Mme Boudrias.

Il faudrait que la Municipalité adopte une réglementation pour exiger des propriétaires qui obtiennent un permis de rénovation qu’ils se conforment à la Loi , a mentionné François Roy, le coordonnateur de l’organisme communautaire.

Le propriétaire du 200, boulevard de la Cité-des-Jeunes, à Gatineau, se défend de faire des « rénovictions » (archives). Photo : Radio-Canada

200, boulevard de la Cité-des-Jeunes : le propriétaire se défend

Dans le dossier du 200, boulevard de la Cité-des-Jeunes, le maire de Gatineau ne croit pas qu’une intervention de la Ville en amont aurait changé la situation actuelle pour les quelque 200 locataires qui ont reçu un avis les forçant à déménager en raison de rénovations.

C’est quelqu’un qui n’a pas respecté le règlement, qui n’a pas attendu l’avis du Tribunal avant de commencer ses travaux [...] Ça, c’est le Code civil et c’est la responsabilité du gouvernement du Québec , a tenu à préciser Maxime Pedneaud-Jobin.

Le propriétaire du bâtiment refuse, pour sa part, l’utilisation du terme rénoviction pour qualifier sa situation.

Nous sommes présentement face à une expulsion de locataires afin de faire le changement complet d’un système de plomberie gravement déficient qui présente des risques immédiats pour les occupants de qualité de l’air, d’incendie et ce dans des conditions d’amiante présente dans l’immeuble , a indiqué, par courriel, le président-directeur général du Groupe Dumont, Carl Dumont.

Il affirme que son entreprise a aidé plus de 15 personnes à trouver un nouveau logement et que des indemnités variables ont été données, en plus des frais de déménagement dans presque tous les cas .

L’homme d’affaires ne fait toutefois pas mention, dans sa déclaration écrite à Radio-Canada, d’un éventuel retour de ses locataires après les rénovations.

La Loi prévoit, lorsqu’il y a une évacuation pour travaux majeurs, qu’ils soient urgents ou non, que le locataire retourne dans son logement avec les mêmes conditions de bail , a expliqué Me Mario Morin, avocat du Bureau d’aide juridique, qui défend une portion des locataires qui y habitent encore.

Ils seraient une quarantaine, selon le propriétaire. Ils peuvent s’attendre à connaître leur date d’audition devant le Tribunal administratif du logement au cours des prochains jours.

C’est la première fois qu’une évacuation d’un groupe important de locataires comme celui-là se retrouve devant le Tribunal ici, à Gatineau , a poursuivi Me Morin, qui espère la résolution de ce dossier d’ici le mois de juin.

Avec les informations de Frédéric Pepin