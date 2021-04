Le Yacht Club Saint-Benoit et la Municipalité d'Austin déboutés en Cour Supérieure

Des riverains de la baie de Sargent, au lac Memphrémagog, craignaient que ce nouvel aménagement ne vienne troubler leur qualité de vie. Ils avaient donc entamé des démarches judiciaires au printemps 2019.

Le Yacht Club soutenait que ses actionnaires préféraient installer les 99 emplacements uniquement devant la propriété de Yacht Club St-Benoit, jusqu’à 150 mètres du rivage, afin de ne plus avoir à verser de frais de location à ses voisins, la famille Plumet. La marina payait jusque là environ 35 000 $ par année pour l’utilisation du littoral de son voisin.

Plan aérien de la baie Sargent au lac Memphrémagog préparé par le groupe de citoyens inquiets. Photo : Luc Pellerin

L'avocat des plaignants, Benoit Galipeau, se réjouit que la juge Johanne Brodeur se soit ralliée à ses arguments dans cette cause.

Il a fait valoir que dans le schéma d'aménagement de la MRCMunicipalité régionale de comté Memphrémagog, une règle prévoit que si une marina existante désire modifier ses installations dans le lac Memphrémagog, elle doit le faire dans le prolongement des limites de son propre terrain.

Dans le projet soumis, le Yacht Club ne respectait pas cette disposition, a-t-il plaidé devant la Cour.

La juge Johanne Brodeur reconnaît d'ailleurs dans sa décision le tort que ce projet aurait causé aux plaignants.

Les modifications aux emplacements des quais envisagés par le Yacht Club ne sont pas anodines et sans impacts, comme il le prétend, précise la juge. Transports Canada conclut dès le 22 mai 2019 que l'ouvrage envisagé "risque de gêner sérieusement la navigation". L'impact visuel pour les propriétaires des lots contigus est fort différent, et plusieurs d'entre eux affirment qu'ils ne seront plus en mesure d'installer leur quai advenant la réalisation des modifications.

La juge souligne que la superficie de la marina serait par ailleurs passée de 8200 mètres carrés à 10 800 mètres carrés.

La Municipalité blâmée

Dans sa décision, la juge Johanne Brodeur blâme le manque de transparence de la Municipalité, qui avait accordé à deux reprises des permis au Yacht Club pour déplacer ses quais, sans fournir suffisamment d'informations aux citoyens.