Deux nouveaux de cas de COVID-19 dans Côte-de-Gaspé

Avec deux nouveaux cas de COVID-19, la MRC de la Côte-de-Gaspé compte 9 des 22 porteurs actifs du virus en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.

Les MRC de la Côte-de-Gaspé et de Rocher-Percé sont les deux seules où on compte plus de cinq porteurs actifs.

Il est à noter que la santé publique ne rapporte plus de cas actif aux Îles-de-la-Madeleine.

Cas par MRC Avignon : 415 cas

Bonaventure : 383 cas

Rocher-Percé : 456 cas

Côte-de-Gaspé : 471 cas (+2)

La Haute-Gaspésie : 47 cas

Îles-de-la-Madeleine: 49cas

Jusqu’à présent, 1 821 personnes ont reçu un test positif à la COVID-19 depuis le début de la pandémie. De ce nombre, 1 753 sont maintenant rétablies. Une personne toujours hospitalisée en raison de la maladie.

Alors que la santé publique nationale s'inquiète de l'arrivée des premiers cas de variant indien au pays, en Gaspésie, le nombre de cas associés aux variants du virus s’abaisse de 1 et passe de 37 à 36.

Par ailleurs, la vaccination avec ou sans rendez-vous pour les 45 ans et plus a été de courte durée à Maria, vendredi matin. En milieu de matinée, un communiqué du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux indiquait que toutes les places avaient été réservées.

Si la situation sanitaire s’améliore en Gaspésie et aux Îles, ce n’est pas le cas dans la région voisine du Bas-Saint-Laurent, où le nombre de nouvelles infections continue d'augmenter à bon rythme. Une augmentation de 27 nouveaux cas a été recensée par la santé publique depuis le dernier bilan.

Par contre, aucune nouvelle infection n'est rapportée dans les MRC de la Matanie et de la Matapédia.

Un total de 1 043 nouveaux cas s’ajoutent dans l’ensemble du Québec, au bilan de la pandémie. 10 860 personnes sont mortes des suites de la maladie, depuis mars 2020.