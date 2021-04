Un confinement est possible au Manitoba si la tendance à la hausse des cas se poursuit

Selon le médecin hygiéniste en chef adjoint de la province, Jazz Atwall, la santé publique constate une augmentation des cas depuis vendredi dernier, avec des bilans quotidiens qui frôlent les 200 cas .

Ces données continuent d’inquiéter la santé publique, même si elle écarte pour le moment la mise en place de mesures plus sévères, notamment dans les écoles. Un confinement a aussi des impacts négatifs sur la santé et la santé mentale des gens , avance le Dr Atwall.

Mais si ces tendances continuent, dit-il, nous allons devoir confiner de nouveau.

Le Manitoba a annoncé, plus tôt cette semaine, des restrictions supplémentaires aux rassemblements dans l'espoir de ralentir la transmission du virus.

On entend parler de gens qui sont malades et ne s’isolent pas , constate cependant le Dr Atwall, en demandant à la population de suivre les règles et d'aller au-delà des ordonnances de la province. Il faut limiter les interactions. Plus il y a d'interactions sociales, plus il y a de la transmission.

Si la vitesse sur une autoroute est de 100 km/h et qu’il y a du verglas, vous allez ralentir et ne pas vous tenir à la limite , dit le Dr Atwall, pour illustrer la nécessité de prendre en compte, non seulement ce que demandent les ordonnances en vigueur, mais aussi les risques associés aux rassemblements.

Explosion des cas de variants

Le nombre total de cas de variants du coronavirus répertoriés au Manitoba depuis le mois de février a augmenté de 300 vendredi. 901 personnes avaient été infectées avec un variant selon les données disponibles jeudi. Ce chiffre est passé à 1201 vendredi.

Le nombre de cas actifs de variants a presque doublé, passant de 277 à 499.

Le signalement de cas de variants est plus lent que le signalement de nouveaux cas de COVID-19, parce qu’il faut plus de temps pour les détecter et les séquencer.

La province a aussi annoncé cette semaine des modifications à sa campagne de vaccination, et précisé, ce vendredi, quels sont les trois quartiers de Winnipeg où la vaccination est étendue aux personnes de 18 ans et plus, pour y limiter la transmission du virus.

Le bilan du jour

Les décès annoncés sont ceux d'un quinquagénaire de Winnipeg et d’un septuagénaire de Winnipeg qui avait contracté le variant B.1.1.7.

Le taux de positivité sur 5 jours s’établit à 6.5 % à l’échelle provinciale et à 6,8 % pour Winnipeg.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Faits saillants : 1739 cas actifs*

34 366 personnes guéries à ce jour

144 hospitalisations, parmi lesquelles 73 personnes sont encore contagieuses

35 patients aux soins intensifs, dont 21 sont encore contagieux

964 décès attribuables à la COVID-19

37 069 cas ont été confirmés dans la province depuis le début de la pandémie

* Ce nombre est surévalué par la province en raison de retards dans le traçage des contacts. La province estime qu'une personne est guérie 10 jours après avoir contracté la COVID-19.

Cas de variants détectés ou séquencés jusqu’ici : 830 cas du variant B.1.1.7

20 cas du variant B.1.351

4 cas du variant P1

347 cas n’ont pas encore été catégorisés

Un total de 1201 cas de variants préoccupants

499 cas sont toujours actifs, et 622 personnes sont rétablies

Depuis février 2020, 637 894 tests de dépistage ont été effectués, dont 3581 jeudi. Les enquêtes sur ces cas sont en cours et le public sera informé s’il existe un risque pour la santé publique.

Nouvelles infections par région sanitaire : Winnipeg : 103

Prairie Mountain : 19

Santé Sud : 21

Entre-les-Lacs et de l’Est : 9

Nord : 29

Éclosion et expositions

L’éclosion à l’école Boissevain School à Boissevain est terminée.

Des personnes qui se sont trouvées à l’église communautaire Sioux Valley, dans la Première Nation Sioux Valley, à 11 h le 11 avril ou qui se sont trouvées au Skownan Hall de la Première Nation Skownan le 12 avril, pourraient avoir été exposées au variant B.1.1.7 du coronavirus.